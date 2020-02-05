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    Українська спринтерка третій рік поспіль виграє змагання в Естонії з однаковим результатом

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    Анна Плотицина. мабуть. сама здивована такою постійністю - Українська спринтерка третій рік поспіль виграє змагання в Естонії з однаковим результатом
    Анна Плотицина. мабуть. сама здивована такою постійністю
    Олексій Кулівець, Жорстка атлетика

    Анна Плотицина демонструє вражаючу стабільність

    Третій рік поспіль на турнірі Martin Kutman Memorial в естонському Тарту українська легкоатлетка Анна Плотицина здобуває перемогу на дистанції 60 метрів з бар’єрами.

    При цьому портал «Жорстка атлетика» підмітив цікаву тенденцію. Усі три роки спортсменка з Київщини перемагає з однаковим результатом:

    2018 – 8,15 секунди

    2019 – 8,15 секунди

    2020 – 8,15 секунди

    Нагадаємо, що торік Анна Плотицина стала чемпіонкою ІІ Європейських ігор в командій першості і здобула срібло на стометрівці з бар’єрами.

    Нинішній рік Анна розпочала з перемоги на Меморіалі Батруха і Юшка.

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    легка атлетика Анна Плотицина
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