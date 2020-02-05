Українська спринтерка третій рік поспіль виграє змагання в Естонії з однаковим результатом
Анна Плотицина. мабуть. сама здивована такою постійністю
Олексій Кулівець, Жорстка атлетика
Анна Плотицина демонструє вражаючу стабільність
Третій рік поспіль на турнірі Martin Kutman Memorial в естонському Тарту українська легкоатлетка Анна Плотицина здобуває перемогу на дистанції 60 метрів з бар’єрами.
При цьому портал «Жорстка атлетика» підмітив цікаву тенденцію. Усі три роки спортсменка з Київщини перемагає з однаковим результатом:
2018 – 8,15 секунди
2019 – 8,15 секунди
2020 – 8,15 секунди
Нагадаємо, що торік Анна Плотицина стала чемпіонкою ІІ Європейських ігор в командій першості і здобула срібло на стометрівці з бар’єрами.
Нинішній рік Анна розпочала з перемоги на Меморіалі Батруха і Юшка.
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