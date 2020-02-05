Українська спринтерка третій рік поспіль виграє змагання в Естонії з однаковим результатом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Плотицина. мабуть. сама здивована такою постійністю Олексій Кулівець, Жорстка атлетика

Анна Плотицина демонструє вражаючу стабільність

Третій рік поспіль на турнірі Martin Kutman Memorial в естонському Тарту українська легкоатлетка Анна Плотицина здобуває перемогу на дистанції 60 метрів з бар’єрами.

При цьому портал «Жорстка атлетика» підмітив цікаву тенденцію. Усі три роки спортсменка з Київщини перемагає з однаковим результатом:

2018 – 8,15 секунди

2019 – 8,15 секунди

2020 – 8,15 секунди

Нагадаємо, що торік Анна Плотицина стала чемпіонкою ІІ Європейських ігор в командій першості і здобула срібло на стометрівці з бар’єрами.

Нинішній рік Анна розпочала з перемоги на Меморіалі Батруха і Юшка.