  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська спринтерка здобула перемогу на шостому турнірі поспіль

    • Розсилка
    Вікторія Ратникова на початку 2020 року непереможна - Українська спринтерка здобула перемогу на шостому турнірі поспіль
    Вікторія Ратникова на початку 2020 року непереможна
    Запорізький спорт

    Вікторія Ратникова видає неймовірну серію

    Українка Вікторія Ратникова здобула перемогу на міжнародному турнірі Orlen Cup у польському Лодзі.

    В бігу на 60 м запоріжанка повторила особистий рекорд – 7,32 секунди. Друге місце посіла полька Катажина Сокольска (7,39), третє - ще одна місцева атлетка Маріка Попович (7,41). Відзначимо, що це шоста перемога поспіль Ратникової у поточному зимовому сезоні.

    Крім того, в секторі для стрибків у висоту серед жінок успіху також досягла Юлія Чумаченко. Правда, вона показала другий результат – 1,89 м. Перемогу здобула місцева фаворитка Каміла Ліцвінко (1,93 м). Третє місце посіла Прісцилла Фредерік (Антіґуа і Барбуда), яка так само як наша спортсменка взяла висоту 1,89 м.

    Зауважимо, що нещодавно Юлія Чумаченко перемогла з особистим рекордом на турнірі в чеській Остраві.

    А в Лодзі, окрім двох призерок, виступала також бар’єристка Анна Плотицина. Атлетка з Київщини бігу на 60 м з бар'єрами посіла п’яте місце з результатом 8,20 секунди.

     Читайте також: Українські стрибунки у висоту Магучих, Геращенко і Левченко зайняли весь п’єдестал у Словаччині
    стрибки у висоту легка атлетика Анна Плотицина Юлія Чумаченко Вікторія Ратникова Каміла Ліцвінко Прісцилла Фредерік Катажина Сокольска
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ