Українська спринтерка здобула перемогу на шостому турнірі поспіль
Вікторія Ратникова видає неймовірну серію
Українка Вікторія Ратникова здобула перемогу на міжнародному турнірі Orlen Cup у польському Лодзі.
В бігу на 60 м запоріжанка повторила особистий рекорд – 7,32 секунди. Друге місце посіла полька Катажина Сокольска (7,39), третє - ще одна місцева атлетка Маріка Попович (7,41). Відзначимо, що це шоста перемога поспіль Ратникової у поточному зимовому сезоні.
Крім того, в секторі для стрибків у висоту серед жінок успіху також досягла Юлія Чумаченко. Правда, вона показала другий результат – 1,89 м. Перемогу здобула місцева фаворитка Каміла Ліцвінко (1,93 м). Третє місце посіла Прісцилла Фредерік (Антіґуа і Барбуда), яка так само як наша спортсменка взяла висоту 1,89 м.
Зауважимо, що нещодавно Юлія Чумаченко перемогла з особистим рекордом на турнірі в чеській Остраві.
А в Лодзі, окрім двох призерок, виступала також бар’єристка Анна Плотицина. Атлетка з Київщини бігу на 60 м з бар'єрами посіла п’яте місце з результатом 8,20 секунди.