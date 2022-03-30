Тенісистка Цуренко не може повернутися до Києва: шанувальники кличуть її в гості

Українська тенісистка Леся Цуренко заявила, що березень був найгіршим місяцем її життя, а вона не може повернутися до рідного Києва

Українську тенісистку Лесю Цуренко, яка не може повернутися до рідного Києва через війну, шанувальники запрошують пожити у різних країнах світу

Українська тенісистка Леся Цуренко назвала березень, протягом якого її країна дає відсіч російському агресору, «найгіршим місяцем у своєму житті». Про це Цуренко написала в Twitter.

Спортсменка розповіла про свій стан, пов’язаний із переживаннями за долю батьківщини – це постійний головний біль, панічні атаки та почуття провини.

«Я стикаюся з новим викликом… Як гравцю, який живе в Києві, мені нікуди повертатися», – написала Цуренко.

«Тепер у кожного українця своя історія кошмару», – наголосила тенісистка.

After the worst month of my life with constant headache, panic attacks and guilt over the war in Ukraine, I face a new challenge... as a player based in Kyiv, I have nowhere to go.



Now every Ukrainian has his own nightmare story...Where should I go? @wta #wta #tennis #ukraine pic.twitter.com/T5Wep4QpLY — Lesia Tsurenko (@LTsurenko) March 29, 2022

У коментарях до цього твіту шанувальники таланту Цуренко запросили Лесю до себе в гості. Українка отримала пропозиції пожити у французькому Ліоні, в американському штаті Нью-Джерсі, в Польщі, Канаді і навіть Перу.

Румунська колега Цуренко, Лорена Попа, нагадала, що бельгійська тенісистка Кім Клійстерс ще на початку березня запросила тенісистів з України до себе додому у Бельгію, пожити на території її власної тенісної академії.

https://t.co/MyGIgYwQ3D I'm sure she would be happy to help! — LorenaPopa ‍ (@popalorena) March 29, 2022

Нагадаємо, що низка українських спортсменів беруть безпосередню участь у боротьбі із російським агресором. Так, боксер Василь Ломаченко записався у територіальну оборону – і навіть, маючи таку можливість, відмовився залишати територію України задля поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти австралійця Джорджа Камбососа.

Біатлоніст Дмитро Підручний на час російсько-української війни пішов служити до лав Національної гвардії України.

Є серед спортсменів і втрати. Зокрема, учора, 29 березня, у заблокованому Маріуполі загинув чемпіон України з водного поло.