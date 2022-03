Тенісистка Цуренко не може повернутися до Києва: шанувальники кличуть її в гості

Українська тенісистка Леся Цуренко назвала березень, протягом якого її країна дає відсіч російському агресору, «найгіршим місяцем у своєму житті». Про це Цуренко написала в Twitter.

Спортсменка розповіла про свій стан, пов’язаний із переживаннями за долю батьківщини – це постійний головний біль, панічні атаки та почуття провини.

«Я стикаюся з новим викликом… Як гравцю, який живе в Києві, мені нікуди повертатися», – написала Цуренко.

«Тепер у кожного українця своя історія кошмару», – наголосила тенісистка.

After the worst month of my life with constant headache, panic attacks and guilt over the war in Ukraine, I face a new challenge... as a player based in Kyiv, I have nowhere to go.



Now every Ukrainian has his own nightmare story...Where should I go? @wta #wta #tennis #ukraine pic.twitter.com/T5Wep4QpLY