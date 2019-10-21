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    Українські атлети Магучих і Кохан – у трійці претендентів на нагороду «Зірка, що сходить»

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    Конкурентками Ярослави Магучих є Ева Свобода і&nbsp;Анна Емілі Меллер - Українські атлети Магучих і Кохан – у трійці претендентів на нагороду «Зірка, що сходить»
    Конкурентками Ярослави Магучих є Ева Свобода і Анна Емілі Меллер
    European Athletics

    Церемонія нагородження відбудеться в Таллінні

    Європейська легкоатлетична асоціація оприлюднила підсумкові трійки претендентів на нагороду «Зірка, що сходить». Вони визначилися за результатами голосування представників ЗМІ та вболівальників у соцмережах.

    Як повідомляє прес-служба організації, в шорт-лист номінантів серед дівчат включені українка Ярослава Магучих (стрибки у висоту), данка Анна Емілі Меллер (біг) і полька Єва Свобода (біг).

    У хлопців тріо склали наймолодший чемпіон світу з десятиборства німець Ніклас Кауль, українець Михайло Кохан (метання молота) і білорус Максим Недосєков (стрибки у висоту).

    men2019
    Топ-3 серед хлопців

    Нагадаємо, що Ярослава Магучих цьогоріч стала наймолодшою атлеткою в історії, яка подолала висоту два метри. Вихованка Тетяни Степанової виграла чемпіонат Європи серед юніорів, з юніорським світовим рекордом (2,04 м) стала срібною призеркою дорослого чемпіонату світу.

    Михайло Кохан переміг з рекордом турніру на юніорському чемпіонаті Європи і став п’ятим на дорослому чемпіонаті світу.

    Переможець визначиться за підсумками голосування уболівальників. Вручення нагороди відбудеться в Таллінні 26 жовтня.

     Читайте також: Стрибки, ласкаві кішки і кохання. Душевне інтерв’ю з юною спортивною зіркою Ярославою Магучих
    метання молота стрибки у висоту легка атлетика Михайло Кохан Ярослава Магучих Тетяна Степанова Ніклас Кауль Ева Свобода Максим Недосєков Анна Емілі Меллер
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