Українські атлети Магучих і Кохан – у трійці претендентів на нагороду «Зірка, що сходить»



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Конкурентками Ярослави Магучих є Ева Свобода і Анна Емілі Меллер European Athletics

Церемонія нагородження відбудеться в Таллінні

Європейська легкоатлетична асоціація оприлюднила підсумкові трійки претендентів на нагороду «Зірка, що сходить». Вони визначилися за результатами голосування представників ЗМІ та вболівальників у соцмережах.

Як повідомляє прес-служба організації, в шорт-лист номінантів серед дівчат включені українка Ярослава Магучих (стрибки у висоту), данка Анна Емілі Меллер (біг) і полька Єва Свобода (біг).

У хлопців тріо склали наймолодший чемпіон світу з десятиборства німець Ніклас Кауль, українець Михайло Кохан (метання молота) і білорус Максим Недосєков (стрибки у висоту).

Топ-3 серед хлопців

Нагадаємо, що Ярослава Магучих цьогоріч стала наймолодшою атлеткою в історії, яка подолала висоту два метри. Вихованка Тетяни Степанової виграла чемпіонат Європи серед юніорів, з юніорським світовим рекордом (2,04 м) стала срібною призеркою дорослого чемпіонату світу.

Михайло Кохан переміг з рекордом турніру на юніорському чемпіонаті Європи і став п’ятим на дорослому чемпіонаті світу.

Переможець визначиться за підсумками голосування уболівальників. Вручення нагороди відбудеться в Таллінні 26 жовтня.