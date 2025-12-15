Головна Спорт Новини
Українські парабіатлоністи завоювали 15 медалей на стартовому етапі Кубка світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Українські парабіатлоністи завоювали 15 медалей на стартовому етапі Кубка світу
До Паралімпійських Ігор-2026 Україну очікує ще два етапи Кубка світу
фото: IBU/Pam Doyle

Спортсмени продовжують доводити статус однієї з найсильніших команд світу

Паралімпійська збірна України з біатлону потужно відкрила сезон 2025/26, завоювавши на стартовому етапі Кубка світу, що проходив у канадійському Кенморі, 15 нагород: дві золоті, вісім срібних та пʼять бронзових медалей. Про це повідомляє «Главком»

Змагання включали три дисципліни (спринт, спринт-персьют та індивідуальну гонку) у трьох класах: спортсменів із порушеннями зору, а також атлетів, які виступають стоячи й сидячи.

Найбільш успішним для «синьо-жовтих» став клас спортсменів із порушеннями зору, де у чоловічому спринті весь подіум зайняли українці: триразовий призер Паралімпійських Ігор Анатолій Ковалевський здобув золото з чистою стрільбою, а чинний віцечемпіон світу Ярослав Решетинський виборов срібло, відставши лише на 2.2 секунди. Лідерські позиції у цьому класі підтвердив і чинний паралімпійський чемпіон Олександр Казік, який виграв золото у спринт-персьюті з бездоганною стрільбою, а в індивідуальній гонці фінішував другим.

У жіночій категорії стоячи найвищі результати показала лідерка команди Людмила Ляшенко, яка оформила срібний дубль, посівши друге місце у спринті та спринт-персьюті, де поступилася лише господарці змагань Наталі Вілкі. У спринт-персьюті вона розділила подіум з дворазовою паралімпійською чемпіонкою Олександрою Кононовою, яка виборола бронзу. В індивідуальній гонці, яка закривала етап, Кононова піднялася на срібну позицію, а Богдана Конашук здобула свою першу медаль за два роки – бронзу.

У чоловічому класі стоячи Сергій Романюк також відзначився двома срібними нагородами (у спринті та спринт-персьюті), а дворазовий паралімпійський чемпіон Григорій Вовчинський додав срібло в індивідуальній гонці. Єдиним спортсменом етапу, який став призером у всіх дисциплінах, був чемпіон Пхьончхана-2018 Тарас Радь (клас сидячи), який здобув бронзу в кожній із трьох гонок. 

Нагадаємо, що Україна здобула 16 нагород на останньому в минулому сезоні етапі Кубка світу з парабіатлону. Загалом за підсумками трьох етапів Кубка світу з парабіатлону збірна України здобула 39 медалей, з яких 12 – золотих.

