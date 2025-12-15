Українські парабіатлоністи завоювали 15 медалей на стартовому етапі Кубка світу

Спортсмени продовжують доводити статус однієї з найсильніших команд світу

Паралімпійська збірна України з біатлону потужно відкрила сезон 2025/26, завоювавши на стартовому етапі Кубка світу, що проходив у канадійському Кенморі, 15 нагород: дві золоті, вісім срібних та пʼять бронзових медалей. Про це повідомляє «Главком».

Змагання включали три дисципліни (спринт, спринт-персьют та індивідуальну гонку) у трьох класах: спортсменів із порушеннями зору, а також атлетів, які виступають стоячи й сидячи.

Найбільш успішним для «синьо-жовтих» став клас спортсменів із порушеннями зору, де у чоловічому спринті весь подіум зайняли українці: триразовий призер Паралімпійських Ігор Анатолій Ковалевський здобув золото з чистою стрільбою, а чинний віцечемпіон світу Ярослав Решетинський виборов срібло, відставши лише на 2.2 секунди. Лідерські позиції у цьому класі підтвердив і чинний паралімпійський чемпіон Олександр Казік, який виграв золото у спринт-персьюті з бездоганною стрільбою, а в індивідуальній гонці фінішував другим.

У жіночій категорії стоячи найвищі результати показала лідерка команди Людмила Ляшенко, яка оформила срібний дубль, посівши друге місце у спринті та спринт-персьюті, де поступилася лише господарці змагань Наталі Вілкі. У спринт-персьюті вона розділила подіум з дворазовою паралімпійською чемпіонкою Олександрою Кононовою, яка виборола бронзу. В індивідуальній гонці, яка закривала етап, Кононова піднялася на срібну позицію, а Богдана Конашук здобула свою першу медаль за два роки – бронзу.

У чоловічому класі стоячи Сергій Романюк також відзначився двома срібними нагородами (у спринті та спринт-персьюті), а дворазовий паралімпійський чемпіон Григорій Вовчинський додав срібло в індивідуальній гонці. Єдиним спортсменом етапу, який став призером у всіх дисциплінах, був чемпіон Пхьончхана-2018 Тарас Радь (клас сидячи), який здобув бронзу в кожній із трьох гонок.

Нагадаємо, що Україна здобула 16 нагород на останньому в минулому сезоні етапі Кубка світу з парабіатлону. Загалом за підсумками трьох етапів Кубка світу з парабіатлону збірна України здобула 39 медалей, з яких 12 – золотих.