Приходько стала третьою на юніорському Кубку IBU з біатлону

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Приходько стала третьою на юніорському Кубку IBU з біатлону
Українка виборола першу для себе медаль на такому рівні
фото: Федерація біатлону України

Спортсменка продовжила вдалий тиждень для України

Українська біатлоністка Ксенія Приходько виборола бронзову медаль у жіночому масстарті-60 на етапі юніорського Кубка IBU сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком»

Гонка стала неймовірно конкурентною, де напружена боротьба велася до останніх метрів дистанції. Ксенія продемонструвала чудову фізичну готовність, показавши п'ятий час за швидкістю ходу серед усіх учасниць, а також відзначилася третьою швидкострільністю. Загалом українка допустила три хиби (по одному промаху на перших трьох вогневих рубежах, ідеально відпрацювавши лише останній, вирішальний), але, незважаючи на ці неточності, вона фінішувала всього на 9 секунд позаду переможниці. 

Золото, як і в попередній гонці, дісталося француженці Лу-Анн Дюпон Баллє Ба, яка також мала три промахи, а срібло виборола австрійка Селіна Ганнер, яка зробила на один промах менше, ніж Приходько, та виеередила її на останньому колі.

Бронзова нагорода стала для Приходько першим подіумом у кар'єрі на міжнародних змаганнях і водночас другою медаллю для збірної України з біатлону в поточному сезоні. Успіх української команди був підкреслений ще й тим, що дві інші представниці України завершили гонку у топ-10: Ірина Шевченко посіла восьме місце, а Аліна Хміль – десяте. 

Біатлон. Кубок IBU. Гомс. Юніорський масстарт-60 (жінки)

1. Лу-Анне Дюпон Балле (Франція, 0+0+1+2) 25:26,6 хвилини

2. Селіна Ганнер (Австрія, 1+0+1+0) +4,5 с

3. Ксенія Приходько (Україна, 1+1+1+0) +9,7 с

8. Ірина Шевченко (Україна, 2+0+1+0) +36,8 с

10. Аліна Хміль (Україна, 0+1+1+1) +37,7 с

14. Поліна Пуцко (Україна, 0+2+1+0) +52,3 с

22. Вікторія Хвостенко (Україна, 2+0+1+2) +1:47.4 хв

DNS. Валерія Шейгас (Україна) 

Нагадаємо, що вчора Тетяна Тарасюк здобула першу медаль біатлонного сезону для України. Українська біатлоністка здобула срібло в спринтерській гонці на 7.5 км серед юніорок, яка відбулася на першому етапі Юніорського Кубка IBU сезону 2025/26 у швейцарському Гомсі.

