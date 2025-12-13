Українські біатлоністи отримали медаль світової першості за 14 років після старту

Чоловіча естафета змінила ґатунок медалі через порушення правил від господарів змагань

Чоловіча збірна України з біатлону, у складі Олександра Біланенка, Андрія Дериземлі, Сергія Седнєва та Сергія Семенова, отримала свої срібні нагороди за естафету на Чемпіонаті світу-2011, що відбувався у російському Ханти-Мансійську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на biathlon.com.ua.

Церемонія перерозподілу нагород відбулася сьогодні в австрійському Гохфільцені, перед стартом чоловічої гонки переслідування. Українська команда спочатку здобула бронзу, але після дискваліфікації збірної Росії через допінг Євгенія Устюгова, який біг у тій естафеті, результат було переглянуто.

На церемонії нагородження команду України представляв безпосередній учасник тієї естафети та член сервісної команди Сергій Семенов та президент Федерації біатлону України Іван Крулько. Сергій Семенов був нагороджений особисто.

Президент IBU Олле Далін, який пообіцяв особисто прибути до України після завершення сезону для вручення нагород іншим біатлоністам, підкреслив важливість цього рішення.

Після нагородження Сергій Семенов дав ексклюзивний коментар щодо відновлення справедливості, визнавши, що емоції після такого довгого часу вже змінилися, але радість від перемоги чесності залишається.

«Чесно кажучи, після такого довгого періоду багато чого вже змінилось стосовно емоцій. Дуже класно, що справедливість перемогла у кінці кінців, і ми отримали цю медаль. А ті, хто був нечесним у боротьбі, отримали свій штраф. Це, звичайно, радує», – заявив Семенов.

Він також подякував Міжнародному союзу біатлоністів за принципову позицію: «Хочу подякувати і IBU за те, що підтримує, по-перше, справедливий спорт, справедливість, і, по-друге, – Україну. Я вважаю, що в цей момент це дуже важливо для всіх нас і актуально. Саме зараз забрати незаслужені нагороди у росії та віддати тим, хто справді їх заслуговує. Думаю, що це є сигнал для всіх, що правила діють, у спорті всі рівні і справедливість є».

Нагадаємо, що вчора Тетяна Тарасюк здобула першу медаль біатлонного сезону для України. Українська біатлоністка здобула срібло в спринтерській гонці на 7.5 км серед юніорок, яка відбулася на першому етапі Юніорського Кубка IBU сезону 2025/26 у швейцарському Гомсі.