Українські борчині здобули три нагороди чемпіонату світу U23

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Українки здобули срібло і дві бронзи чемпіонату світу U23

У сербському Новому-Саді звершилася світова першість з жіночої боротьби

Українські борчині тричі підіймалися на подіум чемпіонату світу U23. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У сербському Новому-Саді звершилася світова першість з жіночої боротьби. Після успішного виступу представників греко-римського стилю, медальну ходу продовжили борчині, завоювавши три нагороди – одну срібну та дві бронзові.

Ірина Бондар у фіналі вагової категорії до 62 кг зупинилася за крок від золота, здобувши «срібло».

Аїда Керимова у напруженому поєдинку малого фіналу вагової категорії до 50 кг здолала опонентку з Венесуели (9:7). Для Аїди це дебютна нагородна чемпіонату світу U23.

18-річна Олександра Рибак у боротьбі за бронзову нагороду світової першості до 23-х років у ваговій категорії до 65 кг впевнено перемогла суперницю з Болгарії (10:0). Таким чином Олександра здобула свою першу нагороду чемпіонату світу U23.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: жіноча боротьба спорт

