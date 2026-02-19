Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 19 лютого
Уперше під час форуму в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо Україна буде представлена лише в одному виді
Через невтішний прогноз погоди не відбудуться змагання у лижній акробатиці серед чоловіків. Вони перенесені на п'ятницю і пройдуть за день до змішаного командного турніру. На противагу цьому має розпочатися на Іграх в Італії вид-дебютант – скі-альпінізм. Першими медальними комплектами будуть спринтерські змагання.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.
Розклад тринадцятого дня Олімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|19 лютого
|10:05
|Керлінг
|Чоловіки. Швеція – Чехія
|10:05
|Керлінг
|Чоловіки. Італія – Швейцарія
|10:05
|Керлінг
|Чоловіки. Китай – Німеччина
|10:05
|Керлінг
|Чоловіки. Норвегія – Канада
|10:50
|Скі-альпінізм
|Спринт. Жінки. Забіги
|11:00
|Двоборство
|Командний спринт. Стрибкова частина
|11:30
|Фристайл
|Гафпайп. Чоловіки. Кваліфікація
|11:30
|Скі-альпінізм
|Спринт. Чоловіки. Забіги
|14:55
|Скі-альпінізм
|🥇 Спринт. Жінки. Фінал
|15:00
|Фристайл
|🥇 Акробатика. Чоловіки. Фінал
|15:00
|Двоборство
|🥇 Командний спринт. Гонка
|15:05
|Керлінг
|Жінки. Швейцарія – США
|15:05
|Керлінг
|15:05
|Жінки. Швейцарія – США
|Керлінг
|15:15
|Альпінізм
|🥇 Спринт. Чоловіки. Фінал
|15:40
|Хокей
|Жінки. Матч за бронзу. Швейцарія – Швеція
|17:30
|Ковзани
|🥇 1500 м. Чоловіки.
|20:00
|Фігурне катання
|🥇 Одиночне катання. Жінки. Довільна програма
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. Півфінали
|20:10
|Хокей
|🥇 Жінки. Фінал. США – Канада
|20:30
|Фристайл
|Гафпайп. Жінки. Кваліфікація
Виступ українців 19 лютого
У 13-й день вся увага українських вболівальників буде зосереджена лише на одній дисципліні. Нею є командний спринт у лижному двоборстві. Подібно до стрибків на лижах з трампліну, формат тепер передбачає участь не чотирьох спортсменів, а двох, що значно розширює географію команд. Серед учасників вперше буде й Україна, яка буде представлена Дмитром Мазурчуком і Олександром Шумбарцем.
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Нагадаємо, що собака вибіг на трасу під час змагань з лижних перегонів на Олімпіаді. ЗМІ повідомляють, що неочікуваний «учасник» змагань має прізвисько Назгул. Він став справжньою зіркою.
