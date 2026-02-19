Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 19 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Двоборці Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець змагатимуться у новому виді змагань на Олімпійських іграх – командному спринті
фото: Reuters

Уперше під час форуму в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо Україна буде представлена лише в одному виді 

У четвер, 19 лютого 2026 року, пройде тринадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Через невтішний прогноз погоди не відбудуться змагання у лижній акробатиці серед чоловіків. Вони перенесені на п'ятницю і пройдуть за день до змішаного командного турніру. На противагу цьому має розпочатися на Іграх в Італії вид-дебютант – скі-альпінізм. Першими медальними комплектами будуть спринтерські змагання. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Розклад тринадцятого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
19 лютого
10:05 Керлінг Чоловіки. Швеція – Чехія
10:05 Керлінг Чоловіки. Італія – Швейцарія
10:05 Керлінг Чоловіки. Китай – Німеччина
10:05 Керлінг Чоловіки. Норвегія – Канада
10:50 Скі-альпінізм Спринт. Жінки. Забіги
11:00 Двоборство Командний спринт. Стрибкова частина
11:30 Фристайл Гафпайп. Чоловіки. Кваліфікація
11:30 Скі-альпінізм Спринт. Чоловіки. Забіги
14:55 Скі-альпінізм 🥇 Спринт. Жінки. Фінал
15:00 Фристайл 🥇 Акробатика. Чоловіки. Фінал
15:00 Двоборство 🥇 Командний спринт. Гонка
15:05 Керлінг Жінки. Швейцарія – США
15:15 Альпінізм 🥇 Спринт. Чоловіки. Фінал
15:40 Хокей Жінки. Матч за бронзу. Швейцарія – Швеція
17:30 Ковзани 🥇 1500 м. Чоловіки. 
20:00 Фігурне катання 🥇 Одиночне катання. Жінки. Довільна програма
20:05 Керлінг Чоловіки. Півфінали
20:10 Хокей 🥇 Жінки. Фінал. США – Канада
20:30 Фристайл Гафпайп. Жінки. Кваліфікація

Виступ українців 19 лютого

У 13-й день вся увага українських вболівальників буде зосереджена лише на одній дисципліні. Нею є командний спринт у лижному двоборстві. Подібно до стрибків на лижах з трампліну, формат тепер передбачає участь не чотирьох спортсменів, а двох, що значно розширює географію команд. Серед учасників вперше буде й Україна, яка буде представлена Дмитром Мазурчуком і Олександром Шумбарцем.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що собака вибіг на трасу під час змагань з лижних перегонів на Олімпіаді. ЗМІ повідомляють, що неочікуваний «учасник» змагань має прізвисько Назгул. Він став справжньою зіркою.

