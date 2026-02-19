Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 19 лютого

У четвер, 19 лютого 2026 року, пройде тринадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Через невтішний прогноз погоди не відбудуться змагання у лижній акробатиці серед чоловіків. Вони перенесені на п'ятницю і пройдуть за день до змішаного командного турніру. На противагу цьому має розпочатися на Іграх в Італії вид-дебютант – скі-альпінізм. Першими медальними комплектами будуть спринтерські змагання.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.

Розклад тринадцятого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап 19 лютого 10:05 Керлінг Чоловіки. Швеція – Чехія 10:05 Керлінг Чоловіки. Італія – Швейцарія 10:05 Керлінг Чоловіки. Китай – Німеччина 10:05 Керлінг Чоловіки. Норвегія – Канада 10:50 Скі-альпінізм Спринт. Жінки. Забіги 11:00 Двоборство Командний спринт. Стрибкова частина 11:30 Фристайл Гафпайп. Чоловіки. Кваліфікація 11:30 Скі-альпінізм Спринт. Чоловіки. Забіги 14:55 Скі-альпінізм 🥇 Спринт. Жінки. Фінал 15:00 Фристайл 🥇 Акробатика. Чоловіки. Фінал 15:00 Двоборство 🥇 Командний спринт. Гонка 15:05 Керлінг Жінки. Швейцарія – США 15:05 Керлінг Жінки. Швейцарія – США 15:05 Керлінг Жінки. Швейцарія – США 15:05 Керлінг Жінки. Швейцарія – США 15:15 Альпінізм 🥇 Спринт. Чоловіки. Фінал 15:40 Хокей Жінки. Матч за бронзу. Швейцарія – Швеція 17:30 Ковзани 🥇 1500 м. Чоловіки. 20:00 Фігурне катання 🥇 Одиночне катання. Жінки. Довільна програма 20:05 Керлінг Чоловіки. Півфінали 20:10 Хокей 🥇 Жінки. Фінал. США – Канада 20:30 Фристайл Гафпайп. Жінки. Кваліфікація

Виступ українців 19 лютого

У 13-й день вся увага українських вболівальників буде зосереджена лише на одній дисципліні. Нею є командний спринт у лижному двоборстві. Подібно до стрибків на лижах з трампліну, формат тепер передбачає участь не чотирьох спортсменів, а двох, що значно розширює географію команд. Серед учасників вперше буде й Україна, яка буде представлена Дмитром Мазурчуком і Олександром Шумбарцем.