Збірній Сенегалу загрожує покарання за порушення регламенту у фіналі Кубка Африки

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Тріумфатор Кубка Африки може дорого заплатити за свої рішення у фіналі турніру
фото: Reuters

Сенегальці ледь не зірвали тріумфальний для них вирішальний матч КАН-2025

Конфедерація африканського футболу (КАФ) відкрила дисциплінарне провадження після скандалу у фіналі Кубка Африки-2025. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт КАФ.

Тріумфаторка турніру збірна Сенегалу «відзначилася» наприкінці вирішального матчу проти марокканської національної команди в рідному для неї Рабаті. Більшість сенегальців тоді підтримала заклики свого головного тренера Папе Тіава залишити поле після скасування їхнього гола й подальшого призначення пенальті на користь марокканців. У підсумку протистояння все ж завершилося перемогою підопічних Тіава завдяки невдалому удару Браїма Діаса з 11-метрової позначки й взяттю воріт у виконанні Папе Гує в першому таймі додаткового часу.

У КАФ засудили «неприйнятну поведінку» у фіналі Кубка африканських націй, заявивши, що будь-які дії, спрямовані проти офіційних осіб або організаторів поєдинку будуть розглянуті суворо, а компетентні органи вживатимуть відповідні заходи стосовно винних у ситуації. Цю позицію відстоює й президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Сенегальська збірна занепокоєна тим, що її керманич і кілька гравців можуть бути дискваліфіковані. У червні сенегальці братимуть участь у чемпіонаті світу в Канаді, Мексиці й США, тож неможливість задіяти деяких виконавців стала б значним ударом для них. У першому-другому турах національна команда Сенегалу протистоятиме Франції і Норвегії, тоді як третій її суперник визначиться в березні.

Нагадаємо, збірній України для кваліфікації на майбутній мундіаль потрібно здолати Швецію й переможця пари Польща – Албанія. Досягнення успіху дозволить «синьо-жовтим» опинитися в групі F, де вони зустрінуться з Нідерландами, Японією й Тунісом. Матч проти Швеції відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії.

НОВИНИ ФУТБОЛУ

Коментарі — 0

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
