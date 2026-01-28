Україна – Чехія: прогноз букмекерів на гру Євро-2026 з футзалу

Україну для виходу у чвертьфінал Євро-2026 влаштує нічия або перемога у грі з Чехією

Сьогодні, 28 січня 2026 року, збірна України з футзалу проведе свій третій матч на Євро-2026 – проти збірної Чехії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Збірна України з футзалу вважається фаворитом матчу. Так, можливість перемоги синьо-жовтих оцінюється коефіцієнтом 1,25, а потенційний успіх чехів – 6,68. Нічия оцінюється коефіцієнтом 7.

Україну для виходу у чвертьфінал Євро-2026 влаштує нічия або перемога. Ймовірність настання цієї події букмекери оцінюють коефіцієнтом 1.07.

Нагадаємо, збірна України з футзалу здобула першу перемогу на Євро-2026.

Поєдинок Україна – Литва закінчився з рахунком 4:1 на користь нашої збірної.

Старт першого тайму був досить нервовим, з великою кількістю порушень правил. Лише на 7-й хвилині українцям вдалося відкрити рахунок. Потужним ударом з дальньої відстані відзначився Ігор Чернявський.

Після цього ініціативою повністю заволоділа наша команда. На 13-й хвилині Владислав Первєєв після розіграшу кутового вдруге засмутив голкіпера литовців.

Після перерви українці продовжували атакувати і на 23-й хвилині забили втретє. Чудово зіграв наш голкіпер Олександр Сухов, який спочатку врятував власні ворота, а потім пройшов півмайданчика і віддав гольову передачу на Ігоря Корсуна.

Вже за 10 хвилин до фінального свистка литовці перейшли на гру в п'ять польових, і на 33-й хвилині Даниіл Абакшин покарав їх за ризик, спрямувавши м'яч у порожні ворота. Лише після цього супернику вдалося розмочити Олександра Сухова. Дальній удар на 36-й хвилині вийшов у Володимира Дерендяєва.