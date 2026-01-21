Новий рік – нові сенсації. Результати матчів Ліги чемпіонів за 20 січня

Команди вперше у 2026-му зійшлися в матчах головного клубного турніру Європи

У вівторок, 20 січня, європейський клубний футбол повернувся на екрани після майже місячної перерви завдяки матчам сьомого туру Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

У перший з двох змагальних днів передостаннього тижня етапу зіграли одразу три команди українців: «Реал» Андрія Луніна, ПСЖ Іллі Забарного та «Олімпіакос» Романа Яремчука. Дві з них здобули максимальний результат.

Першим це зробив «Реал», який уже після першого тайму вів з рахунком 2:0 проти «Монако» завдяки дублю від Кіліана Мбаппе. Після вильоту з Кубка Іспанії підопічні Альваро Арбелоа вже не мають право помилятися в наступних турнірах, і це слугувало їм суттєвою мотивацією у поєдинку проти команди з чемпіонату Франції. Загальний рахунок матчу склав 6:1, що стало найбільшою перемогою «вершкових» з 2 квітня 2023 року, де вони обіграли «Вальядолід» 6:0. Українець Андрій Лунін провів матч на лаві запасних.

Далі доєднався і «Олімпіакос», який продовжує вдало виступати у сезоні в різних турнірах. Попри подібний сценарій до «Реала» з вильотом з Кубка Греції, «червоно-білі» мали лише одну поразку за десять матчів. У новому турі Ліги чемпіонів вони обіграли «Баєр Леверкузен» з рахунком 2:0 завдяки успішному першому тайму, який завершився з аналогічним рахунком. Ця перемога підняла команду до прохідної зони до плейоф. Ще один з українців, Роман Яремчук, не з'явився у матчі, незважаючи на серію замін після 75-ї хвилини матчу.

За іронією долі єдиним українцем, який вийшов на поле у вчорашніх матчах Ліги чемпіонів, був Ілля Забарний у програному матчі свого ПСЖ. Французький грант сенсаційно оступився проти португальського «Спортінгу». Хоча суперники проводять чудовий етап ліги, червоно-сині вважалися фаворитами на перемогу. Але свій статус підтвердити не змогли: «Парі Сен-Жермен» першим забив на початку матчу, але гол не було зараховано. Це відкрило можливості для «Спортінгу», і його лідер, Луїс Суарес, своїм дублем підняв португальський клуб до поточної вісімки сіяних.

Цікавими були й інші поєдинки, які також подарували значні сенсації. Однією з них стала перемога «Аякса», який дуже слабко проводив сезон у Лізі чемпіонів, над «Вільярреалом» (2:1). Нідерландський клуб йшов після стартових клубів на останньому місці, але тепер має всі шанси поборотися навіть за плейоф, від якого на цей момент його відділяє два очки.

Іншою і найбільшою сенсацією туру стала перемога «Буде/Глімт» над «Манчестером Сіті». Норвежці ще в минулому турі зарекомендували себе як претендентів на потенційні несподіванки, поборовшись за нічию з німецькою «Боруссією Дортмунд». У вівторок їм випало ще складніше завдання у вигляді «містян», які в підсумку провалили матч: не пішов поєдинок в лідера команди Ерлінга Голанда, а його колега за клубом, Родрі, отримав перебір жовтих карток та був вилучений з матчу. Це поставило хрест на будь-яких шансах відігратися після блискучого старту суперників, які тричі відзначилися забитими та втримали у кінцевому результаті перемогу 3:1. «Буде/Глімт», подібно до «Аякса», наразі має відставання від топ-24 у два залікових пункти і може лишитися в боротьбі за наступний етап.

Наступний ігровий день відбудеться 21 січня. Він стане важливим, адже після нього стане зрозуміло, які команди достроково припинять боротьбу за прохід далі. Наразі такими є лише два клуби: казахстанський «Кайрат» та іспанський «Вільярреал».

Ліга чемпіонів. Етап ліги. Сьомий тур (20 січня)

«Реал Мадрид» – «Монако» 6:1 (2:0)

Голи: Мбаппе, 5, 26, Мастантуоно, 51, Кепеп (автогол), 55, Вінісіус Жуніор, 63, Беллінгем, 80 – Тезе, 72

«Олімпіакос» – «Баєр Леверкузен» 2:0 (2:0)

Голи: Коштінья, 2, Таремі, 45+2

«Спортінг Лісабон» – «Парі Сен-Жермен» 2:1 (0:0)

Голи: Суарес, 74, 90 – Кварацхелія, 79

«Кайрат» – «Брюгге» 1:4 (0:2)

Голи: Садибеков, 90+2 – Станковіч, 32, Ванакен, 38, Вермант, 74, Мехеле, 84

«Буде/Глімт» – «Манчестер Сіті» 3:1 (2:0)

Голи: Гег, 22, 24, Гауге, 58 – Шеркі, 60

«Вільярреал» – «Аякс» 1:2 (0:0)

Голи: Олувасеї, 49 – Глух, 61, Едвардсен, 90

«Інтер» – «Арсенал» 1:3 (0:2)

Голи: Сучич, 18 - Габріел Жезус, 10, 31, Йокерес, 84

«Копенгаген» – «Наполі» 1:1 (0:1)

Голи: Ларссон, 72 – Мактоміней, 39

«Тоттенгем» – «Боруссія Дортмунд» 2:0 (2:0)

Голи: Ромеро, 14, 37

Нагадаємо, що 10 грудня 2025 року, яке завершувало шостий тур Ліги чемпіонів, було насиченим на матчі клубів, які представляють українці: Ілля Забарний грає за ПСЖ, Олексій Кащук – за «Карабах», Андрій Лунін – за «Реал», а Анатолій Трубін і Георгій Судаков – за «Бенфіку». Утім, лише одній такій команді вдалося здобути перемогу: нею стала «Бенфіка», яка здолала «Наполі» з рахунком 2:0. Проте суттєво на гру наші футболісти вплинути не змогли: Анатолій Трубін зробив лише два сейви, а Георгія Судакова замінили на 76-й хвилині. Попри це, португальська команда наблизилася до прохідної зони та відібрала очки в одного з прямих конкурентів у боротьбі за неї.