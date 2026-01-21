Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Новий рік – нові сенсації. Результати матчів Ліги чемпіонів за 20 січня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Новий рік – нові сенсації. Результати матчів Ліги чемпіонів за 20 січня
Норвезький «Буде/Глімт» завдав сенсаційної поразки одному з лідерів турнірної таблиці
фото: офіційний сайт ФК «Буде/Глімт»

Команди вперше у 2026-му зійшлися в матчах головного клубного турніру Європи

У вівторок, 20 січня, європейський клубний футбол повернувся на екрани після майже місячної перерви завдяки матчам сьомого туру Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

У перший з двох змагальних днів передостаннього тижня етапу зіграли одразу три команди українців: «Реал» Андрія Луніна, ПСЖ Іллі Забарного та «Олімпіакос» Романа Яремчука. Дві з них здобули максимальний результат.

Першим це зробив «Реал», який уже після першого тайму вів з рахунком 2:0 проти «Монако» завдяки дублю від Кіліана Мбаппе. Після вильоту з Кубка Іспанії підопічні Альваро Арбелоа вже не мають право помилятися в наступних турнірах, і це слугувало їм суттєвою мотивацією у поєдинку проти команди з чемпіонату Франції. Загальний рахунок матчу склав 6:1, що стало найбільшою перемогою «вершкових» з 2 квітня 2023 року, де вони обіграли «Вальядолід» 6:0. Українець Андрій Лунін провів матч на лаві запасних. 

Далі доєднався і «Олімпіакос», який продовжує вдало виступати у сезоні в різних турнірах. Попри подібний сценарій до «Реала» з вильотом з Кубка Греції, «червоно-білі» мали лише одну поразку за десять матчів. У новому турі Ліги чемпіонів вони обіграли «Баєр Леверкузен» з рахунком 2:0 завдяки успішному першому тайму, який завершився з аналогічним рахунком. Ця перемога підняла команду до прохідної зони до плейоф. Ще один з українців, Роман Яремчук, не з'явився у матчі, незважаючи на серію замін після 75-ї хвилини матчу. 

За іронією долі єдиним українцем, який вийшов на поле у вчорашніх матчах Ліги чемпіонів, був Ілля Забарний у програному матчі свого ПСЖ. Французький грант сенсаційно оступився проти португальського «Спортінгу». Хоча суперники проводять чудовий етап ліги, червоно-сині вважалися фаворитами на перемогу. Але свій статус підтвердити не змогли: «Парі Сен-Жермен» першим забив на початку матчу, але гол не було зараховано. Це відкрило можливості для «Спортінгу», і його лідер, Луїс Суарес, своїм дублем підняв португальський клуб до поточної вісімки сіяних.  

Цікавими були й інші поєдинки, які також подарували значні сенсації. Однією з них стала перемога «Аякса», який дуже слабко проводив сезон у Лізі чемпіонів, над «Вільярреалом» (2:1). Нідерландський клуб йшов після стартових клубів на останньому місці, але тепер має всі шанси поборотися навіть за плейоф, від якого на цей момент його відділяє два очки.

Іншою і найбільшою сенсацією туру стала перемога «Буде/Глімт» над «Манчестером Сіті». Норвежці ще в минулому турі зарекомендували себе як претендентів на потенційні несподіванки, поборовшись за нічию з німецькою «Боруссією Дортмунд». У вівторок їм випало ще складніше завдання у вигляді «містян», які в підсумку провалили матч: не пішов поєдинок в лідера команди Ерлінга Голанда, а його колега за клубом, Родрі, отримав перебір жовтих карток та був вилучений з матчу. Це поставило хрест на будь-яких шансах відігратися після блискучого старту суперників, які тричі відзначилися забитими та втримали у кінцевому результаті перемогу 3:1. «Буде/Глімт», подібно до «Аякса», наразі має відставання від топ-24 у два залікових пункти і може лишитися в боротьбі за наступний етап. 

Наступний ігровий день відбудеться 21 січня. Він стане важливим, адже після нього стане зрозуміло, які команди достроково припинять боротьбу за прохід далі. Наразі такими є лише два клуби: казахстанський «Кайрат» та іспанський «Вільярреал». 

Ліга чемпіонів. Етап ліги. Сьомий тур (20 січня)

«Реал Мадрид» – «Монако» 6:1 (2:0)

Голи: Мбаппе, 5, 26, Мастантуоно, 51, Кепеп (автогол), 55, Вінісіус Жуніор, 63, Беллінгем, 80 – Тезе, 72

«Олімпіакос» – «Баєр Леверкузен» 2:0 (2:0)

Голи: Коштінья, 2, Таремі, 45+2

«Спортінг Лісабон» – «Парі Сен-Жермен» 2:1 (0:0)

Голи: Суарес, 74, 90 – Кварацхелія, 79

«Кайрат» – «Брюгге» 1:4 (0:2)

Голи: Садибеков, 90+2 – Станковіч, 32, Ванакен, 38, Вермант, 74, Мехеле, 84

«Буде/Глімт» – «Манчестер Сіті» 3:1 (2:0)

Голи: Гег, 22, 24, Гауге, 58 – Шеркі, 60

«Вільярреал» – «Аякс» 1:2 (0:0)

Голи: Олувасеї, 49 – Глух, 61, Едвардсен, 90

«Інтер» – «Арсенал» 1:3 (0:2)

Голи: Сучич, 18 - Габріел Жезус, 10, 31, Йокерес, 84

«Копенгаген» – «Наполі» 1:1 (0:1)

Голи: Ларссон, 72 – Мактоміней, 39

«Тоттенгем» – «Боруссія Дортмунд» 2:0 (2:0)

Голи: Ромеро, 14, 37

Нагадаємо, що 10 грудня 2025 року, яке завершувало шостий тур Ліги чемпіонів, було насиченим на матчі клубів, які представляють українці: Ілля Забарний грає за ПСЖ, Олексій Кащук – за «Карабах», Андрій Лунін – за «Реал», а Анатолій Трубін і Георгій Судаков – за «Бенфіку». Утім, лише одній такій команді вдалося здобути перемогу: нею стала «Бенфіка», яка здолала «Наполі» з рахунком 2:0. Проте суттєво на гру наші футболісти вплинути не змогли: Анатолій Трубін зробив лише два сейви, а Георгія Судакова замінили на 76-й хвилині. Попри це, португальська команда наблизилася до прохідної зони та відібрала очки в одного з прямих конкурентів у боротьбі за неї. 

Теги: Ліга чемпіонів Луїс Суарес Андрій Лунін Роман Яремчук Родрі Ілля Забарний Монако роман ФК Реал (Мадрид) ФК Парі Сен-Жермен ФК Олімпіакос НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліга чемпіонів повертається після понад місячної перерви
Сьомий тур Ліги чемпіонів: найцікавіші матчі першого ігрового дня
Вчора, 12:04
25-річний Вінісіус виступає за «Реал» з 2018 року
Расистський скандал: вболівальник кинув банан у зірку «Реала»
15 сiчня, 17:58
Телекамери зафіксували момент, коли українець спокійно спостерігав за напруженою грою, що розгорталася на полі
Лунін несподівано став зіркою соцмереж під час матчу за Суперкубок Іспанії
13 сiчня, 10:27
Сафонов зобов'язаний щомісяця виплачувати ексдружині кошти у вигляді 25% від своїх доходів на утримання їх дочки
Одноклубник Забарного з Росії поскаржився поліції на колишню дружину
12 сiчня, 17:23
Кубарсі показав непристойний жест фанатам «Реала»
Гравець «Барселони» показав фанатам «Реала» непристойний жест після перемоги у Суперкубку Іспанії
12 сiчня, 16:07
Востаннє «Реал» вигравав трофей Суперкубка два сезони тому, здолавши «Барселону» з рахунком 4:1
«Реал» Луніна поступився «Барселоні» у фіналі престижного турніру
12 сiчня, 01:22
Парижани виграли «Classique» проти «Марселя»
Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ
8 сiчня, 23:47
Яремчук перейшов у Чемпіонат Греції після оренди у «Валенсії»
Футболіст Яремчук здобув третій трофей у своїй кар'єрі
3 сiчня, 21:26
Попри свій високий рівень, Куртуа пропускає матчі свого клубу через значну кількість травм по сезону
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат
25 грудня, 2025, 23:43

Новини

Новий рік – нові сенсації. Результати матчів Ліги чемпіонів за 20 січня
Новий рік – нові сенсації. Результати матчів Ліги чемпіонів за 20 січня
Шахіст Іванчук врятувався від поразки, маючи лише одну секунду для здійснення ходу
Шахіст Іванчук врятувався від поразки, маючи лише одну секунду для здійснення ходу
Відомий словенський клуб може припинити своє існування
Відомий словенський клуб може припинити своє існування
Усик може підписати контракт з новою промоушен-агенцією
Усик може підписати контракт з новою промоушен-агенцією
Новачок «Шахтаря»: Почну з перемоги в УПЛ, а потім виграю Лігу чемпіонів
Новачок «Шахтаря»: Почну з перемоги в УПЛ, а потім виграю Лігу чемпіонів
Керівник паралімпійців РФ повідомив, скільки росіян візьмуть участь в Паралімпіаді
Керівник паралімпійців РФ повідомив, скільки росіян візьмуть участь в Паралімпіаді

Новини

Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
19 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua