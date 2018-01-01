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    Українські санкарі-олімпійці повернулися із Південної Кореї на батьківщину (відео)

    Нагород на зимових Олімпійських іграх українські саночники не здобули
    Шестеро українських санкарів прилетіли до Львова із південнокорейського Пхьончхану. У львівському аеропорту спортсменів зустріли родичі та друзі. Нагород на зимових Олімпійських іграх вони не здобули. Найкращий результат показав Антон Дукач, для якого ця Олімпіада була дебютною. В заїздах на одиночних санях він зайняв 23-те місце. Олена Шхумова
    • Сьогодні, 10:34
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    Антон Дукач. Фото: НОК України
    Антон Дукач. Фото: НОК України

    Нагород на зимових Олімпійських іграх українські саночники не здобули

    Шестеро українських санкарів прилетіли до Львова із південнокорейського Пхьончхану. У львівському аеропорту спортсменів зустріли родичі та друзі.

    Нагород на зимових Олімпійських іграх вони не здобули. Найкращий результат показав Антон Дукач, для якого ця Олімпіада була дебютною. В заїздах на одиночних санях він зайняв 23-те місце. Олена Шхумова завершила індивідуальні виступи на 26-му щаблі, а Олена Стецьків на 28.

    Львів’янин Роман Захарків виступав у тандемі із тернопільським атлетом Олександром Оболончиком. Їхня двійка посіла останню, двадцяту позицію.

    Дукач, Шхумова, Оболончик та Захарків брали участь ще й у змішаній естафеті, де показали найгірший результат.

    Також повернувся тернопільській санкар Андрій Мандзій, який запам’ятався тим, що під час виступу випав із саней, але зумів на ходу в них залізти.

    Джерело: zaxid.net

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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