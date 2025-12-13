Олімпійський чемпіон Лохте виставив на продаж свої медалі

Американець намагався потрапити на Олімпійські Ігри-2021, щоб продовжити свою медальну серію, але в нього це не вийшло

Плавець вирішив таким чином «вбити двох зайців»

Знаменитий американський плавець і олімпійський призер Раян Лохте виставив на аукціон значну частину своїх олімпійських нагород на тлі серйозних фінансових проблем та позовів щодо великої заборгованості. Про це повідомляє «Главком».

10 грудня Лохте оголосив, що продає три зі своїх шести золотих олімпійських медалей через аукціонний дім Goldin Auction House. Це сталося лише за кілька годин після того, як спортсмен повідомив про намір написати мемуари про свої особисті труднощі. Лохте має загалом 12 олімпійських медалей, що ставить його на 13-те місце серед найтитулованіших спортсменів в історії сучасних Ігор. У 2022 році він вже виставляв на аукціон три срібні та три бронзові медалі.

Незважаючи на фінансові проблеми, американець мотивує продаж бажанням надихати інших. Він повідомив журналу People: «Мої олімпійські медалі уособлюють спогади, які я збережу на все життя, але тепер я хочу, щоб вони робили більше, ніж просто лежали на полиці. Я передаю їх далі, щоб вони могли допомогти надихати та підтримувати інших».

Проте, невідомо чи це є першопричиною продажу: нещодавно стало відомо, що спортсмену та його дружині Кайлі Лохте висунуто позов у Флориді через нібито несплачені внески асоціації власників житла, пов'язані з їхнім колишнім будинком вартістю 660 тисяч доларів США. Крім того, раніше повідомлялося, що пара заборгувала понад 270 тисяч доларів США різним кредиторам, включаючи медичні установи та Податкову службу.

На аукціон було виставлено такі золоті медалі:

Золота медаль в естафеті 800 м вільним стилем на Олімпіаді-2004 в Афінах (наразі зафіксована ставка 20 тисяч доларів США).

Золота медаль в естафеті 800 м вільним стилем на Олімпіаді-2008 в Пекіні (наразі зафіксована ставка 24 тисячі доларів США).

Золота медаль в естафеті 4x200 м вільним стилем на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро (початкова ставка $20 тисяч доларів США, поки без поточних ставок).

Новина про продаж викликала хвилю суму серед фанатів. Багато користувачів у коментарях висловлювали співчуття ситуації, зазначаючи, що це «дуже сумно, що хтось, хто так наполегливо працював, щоб перемогти, тепер змушений це продавати».

Кар'єра Лохте фактично завершилася після травми коліна, отриманої після відбору на Олімпійські ігри 2021 року, де його найкращим результатом було 7-ме місце на 200 м комплексним плаванням. Раніше, у 2024 році, він зазначав, що не виставляє свої олімпійські медалі на показ.

Нагадаємо, що раніше шестиразовий олімпійський чемпіон Раян Лохте «похоронив» американське плавання. Лохте опублікував фото з надгробком, на якому написано: «На згадку про американське плавання. 1980 – 2025. Вони підняли планку надто високо, але перестали до неї прагнути».