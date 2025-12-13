Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпійський чемпіон Лохте виставив на продаж свої медалі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Олімпійський чемпіон Лохте виставив на продаж свої медалі
Американець намагався потрапити на Олімпійські Ігри-2021, щоб продовжити свою медальну серію, але в нього це не вийшло
фото: Rob Schumacher-USA TODAY

Плавець вирішив таким чином «вбити двох зайців»

Знаменитий американський плавець і олімпійський призер Раян Лохте виставив на аукціон значну частину своїх олімпійських нагород на тлі серйозних фінансових проблем та позовів щодо великої заборгованості. Про це повідомляє «Главком»

10 грудня Лохте оголосив, що продає три зі своїх шести золотих олімпійських медалей через аукціонний дім Goldin Auction House. Це сталося лише за кілька годин після того, як спортсмен повідомив про намір написати мемуари про свої особисті труднощі. Лохте має загалом 12 олімпійських медалей, що ставить його на 13-те місце серед найтитулованіших спортсменів в історії сучасних Ігор. У 2022 році він вже виставляв на аукціон три срібні та три бронзові медалі.

Незважаючи на фінансові проблеми, американець мотивує продаж бажанням надихати інших. Він повідомив журналу People: «Мої олімпійські медалі уособлюють спогади, які я збережу на все життя, але тепер я хочу, щоб вони робили більше, ніж просто лежали на полиці. Я передаю їх далі, щоб вони могли допомогти надихати та підтримувати інших».

Проте, невідомо чи це є першопричиною продажу: нещодавно стало відомо, що спортсмену та його дружині Кайлі Лохте висунуто позов у Флориді через нібито несплачені внески асоціації власників житла, пов'язані з їхнім колишнім будинком вартістю 660 тисяч доларів США. Крім того, раніше повідомлялося, що пара заборгувала понад 270 тисяч доларів США різним кредиторам, включаючи медичні установи та Податкову службу.

На аукціон було виставлено такі золоті медалі:

  • Золота медаль в естафеті 800 м вільним стилем на Олімпіаді-2004 в Афінах (наразі зафіксована ставка 20 тисяч доларів США).
  • Золота медаль в естафеті 800 м вільним стилем на Олімпіаді-2008 в Пекіні (наразі зафіксована ставка 24 тисячі доларів США).
  • Золота медаль в естафеті 4x200 м вільним стилем на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро (початкова ставка $20 тисяч доларів США, поки без поточних ставок).

Новина про продаж викликала хвилю суму серед фанатів. Багато користувачів у коментарях висловлювали співчуття ситуації, зазначаючи, що це «дуже сумно, що хтось, хто так наполегливо працював, щоб перемогти, тепер змушений це продавати».

Кар'єра Лохте фактично завершилася після травми коліна, отриманої після відбору на Олімпійські ігри 2021 року, де його найкращим результатом було 7-ме місце на 200 м комплексним плаванням. Раніше, у 2024 році, він зазначав, що не виставляє свої олімпійські медалі на показ.

Нагадаємо, що раніше шестиразовий олімпійський чемпіон Раян Лохте «похоронив» американське плавання. Лохте опублікував фото з надгробком, на якому написано: «На згадку про американське плавання. 1980 – 2025. Вони підняли планку надто високо, але перестали до неї прагнути».

Теги: плавання олімпійські ігри золота медаль медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проведення змагань у Росії залишається під забороною
МОК вирішив допустити спортсменів з Росії та Білорусі під власними прапорами на юнацькому рівні
11 грудня, 23:17
До цього сезону найкращим результатом Віталія на етапах КС було 37-ме місце на великому та польотному трамплінах
Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
9 грудня, 16:01
18-річний український плавець (ліворуч) фінішував другим на 50 м вільним стилем
Шеремет з юніорським рекордом світу здобув срібло чемпіонату Європи з плавання
8 грудня, 13:34
Песоцька змагалася на одинадцяти турнірах цього сезону та врешті-решт зуміла завершити останній з них медально
Песоцька здобула першу нагороду у сезоні на міжнародних турнірах з настільного тенісу
4 грудня, 21:20
Шеремет у стилі Паня Чжаньле провів вражаючий перший етап естафети
П'ять рекордів за день: українська естафета блискуче виступила у перший день ЧЄ
2 грудня, 22:46
Дуа Ліпа неодноразово відвідувала футбольні матчі та загалом часто займається спортом
Зіркова амбасадорка: у новій рекламі Олімпіади-2026 з'явилася топ-співачка
28 листопада, 19:10
Пересторонін проходив службу в російській армії вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Міжнародна федерація санного спорту визнала нейтральним атлетом рядового російської армії
24 листопада, 11:37
Лево за час своєї кар'єри встановив світовий рекорд на дистанції 100 м вільним стилем на короткій воді, який тримався понад декаду
Слідами Сімон. Компанія багаторазового призера Олімпіад спричинила аферу
18 листопада, 21:50
Цього року Кулєшков зупинився за крок від медалі на чемпіонаті Європи серед ветеранів
70-річний викладач Кулєшков піднявся на п'єдестал турніру з дзюдо
14 листопада, 02:11

Новини

Неочікуваний поворот: Італія матиме одразу чотирьох прапороносців на Олімпіаді-2026
Неочікуваний поворот: Італія матиме одразу чотирьох прапороносців на Олімпіаді-2026
Олімпійський чемпіон Лохте виставив на продаж свої медалі
Олімпійський чемпіон Лохте виставив на продаж свої медалі
Федерація біатлону помилково опублікувала мапу України без Криму: деталі скандалу
Федерація біатлону помилково опублікувала мапу України без Криму: деталі скандалу
Стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських Іграх у фігурному катанні
Стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських Іграх у фігурному катанні
ЗСУ на фронті ліквідували російського дитячого футбольного та волейбольного тренера
ЗСУ на фронті ліквідували російського дитячого футбольного та волейбольного тренера
Циганков забив два голи та допоміг «Жироні» здобути важливу перемогу
Циганков забив два голи та допоміг «Жироні» здобути важливу перемогу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua