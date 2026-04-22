Стародубцева з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді

Стародубцева перемогла японку Учідзіму

Українська тенісистка Юлія Стародубцева пробилася до другого кола турніру WTA 1000 у Мадриді, здобувши перемогу над японкою Моюкою Учідзімою у трисетовому матчі. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У стартовій партії Стародубцева захопила ініціативу з самого початку та перемогла 6:3. Другий сет залишився за японкою – 6:1.

У вирішальній партії ключовим став брейк у шостому геймі, після чого Юлія втримала перевагу й довела матч до перемоги.

WTA 1000. Мадрид. Перше коло

Моюка Учідзіма (Японія) – Юлія Стародубцева (Україна, LL) 3:6, 6:1, 3:6

Наступною суперницею Стародубцевої стане румунка Жаклін Крістіан, посіяна під 29-м номером.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.