Стародубцева з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді

Артем Худолєєв
Наступною суперницею Стародубцевої стане румунка Жаклін Крістіан

Українська тенісистка Юлія Стародубцева пробилася до другого кола турніру WTA 1000 у Мадриді, здобувши перемогу над японкою Моюкою Учідзімою у трисетовому матчі. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У стартовій партії Стародубцева захопила ініціативу з самого початку та перемогла 6:3. Другий сет залишився за японкою – 6:1.

У вирішальній партії ключовим став брейк у шостому геймі, після чого Юлія втримала перевагу й довела матч до перемоги.

WTA 1000. Мадрид. Перше коло

Моюка Учідзіма (Японія) – Юлія Стародубцева (Україна, LL) 3:6, 6:1, 3:6

Наступною суперницею Стародубцевої стане румунка Жаклін Крістіан, посіяна під 29-м номером.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Читайте також

У другому колі українка зустрінеться з четвертою сіяною польською тенісисткою Ігою Швьонтек
Снігур здобула драматичну перемогу над ексросіянкою Касаткіною
Сьогодні, 16:28
38-річний Джокович виграв 101 титул ATP в одиночному розряді
Джокович встановив рекорд за кількістю тижнів у топ-5 рейтингу ATP
20 квiтня, 14:49
Друга ракетка України продовжила свою переможну серію на грунтовому покритті
Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA250 в Руані
17 квiтня, 23:46
Олійникова перемогла австрійку Ліллі Таггер
Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані
15 квiтня, 15:24
Олександра Олійникова дебютувала у складі збірної України
Дебютна перемога. Олійникова довершила розгром Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг
11 квiтня, 18:54
Еліна Світоліна здобула другу перемогу для України
Світоліна розгромила польку Каву в Кубку Біллі Джин Кінг: який рахунок після першого дня
10 квiтня, 19:56
Медведєв не зміг виграти жодного гейма у грі з Берреттіні
Влаштував істерику. Росіянин Медведєв зламав ракетку та зазнав ганебної поразки у Монако
8 квiтня, 13:23
Рафаель Надаль виграв 22 Мейджори, це другий результат в історії чоловічого тенісу
Новий тенісний стадіон у Мадриді може отримати назву на честь Надаля
31 березня, 13:04
Рафаель Надаль виграв протягом кар'єри 22 Мейджори
Легендарний тенісист отримав почесний докторський ступінь іспанського університету
25 березня, 11:11

Новини

Вундеркінд збірної Бразилії опинився під ризиком пропустити Чемпіонат світу 2026
Вундеркінд збірної Бразилії опинився під ризиком пропустити Чемпіонат світу 2026
«Мілан» і «Баварія» прицінюються до зірки чемпіонату Італії – ЗМІ
«Мілан» і «Баварія» прицінюються до зірки чемпіонату Італії – ЗМІ
Стародубцева з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Стародубцева з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Снігур здобула драматичну перемогу над ексросіянкою Касаткіною
Снігур здобула драматичну перемогу над ексросіянкою Касаткіною
Клуб Циганкова домовився про трансфер чергового українця – інсайдер
Клуб Циганкова домовився про трансфер чергового українця – інсайдер
Куценко здобула срібло на міжнародному турнірі з шашок-100 в Італії
Куценко здобула срібло на міжнародному турнірі з шашок-100 в Італії

Новини

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
