«Я хочу насолодитися цією перемогою». Світоліна прокоментувала вихід у фінал турніру в Римі

Українка вперше за вісім років вийшла у фінал римського тисячника

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилась емоціями після перемоги у півфіналі турніру WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Главком».

Що сказала Світоліна

Дворазова чемпіонка WTA 1000 у Римі Еліна Світоліна у півфіналі зустрілась з експершою ракеткою світу Ігою Свьонтек і перемогла у трьох сетах.

Фінал тисячника в Римі стане для Світоліної третім у кар'єрі та першим за вісім років. Попередні два вирішальні матчі Еліна виграла, здобувши два титули поспіль у 2017 та 2018 роках.

«Відчуття просто неймовірне – знову бути тут у фіналі після стількох років. Я думаю, що це таке неймовірне відчуття – зробити це таким чудовим чином. Я хочу насолодитися цією перемогою. На мене чекає вихідний, щоб я могла відпочити, підготуватися та бути готовою до фіналу.

У мене точно є план на фінальну гру. Не зовсім зараз, але він у мене буде. Ми грали (з Коко Гофф – Прим.) багато разів. Це не дивно. Ми обидві знаємо, як нам вести бій, наш останній матч був чимось неймовірним. Я збираюся переглянути його ще раз, щоб знайти способи перемогти, якусь тактику», – розповіла Світоліна.

Світоліна у фіналі турніру в Римі: що потрібно знати

Світоліна втретє у сезоні зіграє у фіналі турніру WTA, зокрема вдруге – на турнірі рівня WTA 1000. На початку року українка тріумфувала на WTA 250 в Окленді, проте в лютому поступилася на цій стадії тисячника в Дубаї.

Суперницею українки у фіналі стане четверта ракетка світу Коко Гофф. Проти американки Світоліна проведе свій шостий матч у кар'єрі. Наразі рахунок особистих зустрічей – 3:2 на користь українки. Зокрема дві перемоги Еліна здобула у 2026 році: спершу здолала її на Australian Open, після чого на WTA 1000 в Дубаї.

Різниця у віці 9 років і 182 дні між Світоліною та Гофф – є найбільшою у фіналі WTA 1000 у Римі з 1990 року, коли у матчі за титул зіграли Мартіна Навратілова та Моніка Селеш. Різниця між фіналістками 1990-го складала 17 років і 45 днів.

Фінал WTA 1000 у Римі заплановано на суботу, 16 травня. Матч розпочнеться не раніше 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, Світоліна переграла казахстанку Єлену Рибакіну у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Римі.

Теги: Іґа Свьонтек Еліна Світоліна теніс

