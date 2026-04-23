Снігур без шансів програла експершій ракетці світу і залишила турнір у Мадриді

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Снігур без шансів програла експершій ракетці світу і залишила турнір у Мадриді
Дарія Снігур зазнала поразки у другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді
фото: Ladies Open Calvi Zilia

Українка зуміла взяти лише три гейми у Іги Свьонтек

Українська тенісистка Дарія Снігур завершила виступи на грунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У другому раунді українка у двох сетах програла четвертій ракетці світу Ізі Свьонтек (Польща) за майже 1 годину. Це було перше очне протистояння суперниць.

У другій партії Дарія повела 2:0 із брейком, але віддала колишній лідерці світового рейтингу шість геймів поспіль.

Снігур вперше у кар'єрі зіграла в основі турніру категорії WTA 1000 та вперше на грунтових змаганнях на рівні Туру.

Снігур стартувала в Мадриді з кваліфікації, де пройшла Наухані Віторію Леме Да Сілву та Ханне Вандевінкель. У першому раунді основної сітки українка впоралася із Дар'єю Касаткіною.

WTA 1000. Мадрид. 1/32 фіналу

Іга Свьонтек (Польща) – Дарія Снігур (Україна) 6:1, 6:2

З ким гратимуть інші українки в Мадриді

Снігур – третя українська тенісистка, яка сьогодні програла на турнірі в Мадриді. Раніше у своїх поєдинках поступилися Юлія Стародубцева та Еліна Світоліна. Таким чином, на турнірі залишаються дві українки: Ангеліна Калініна та Марта Костюк.

  • Ангеліна Калініна (Україна) – Марі Боузкова (Чехія, 23)
  • Марта Костюк (Україна, 26) – Юлія Путінцева (Казахстан)

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

«Шахтар» дотиснув «Зорю» і зміцнив своє лідерство в Прем'єр-лізі
Снігур без шансів програла експершій ракетці світу і залишила турнір у Мадриді
Снігур без шансів програла експершій ракетці світу і залишила турнір у Мадриді
«Намагаються з народу здерти зайве». Експрезидент «Спартака» поскаржився на податки в Росії
Дворазовий чемпіон Олімпіади-2026 повернеться у біатлон
Третя ракетка звіту порівняла гру на ґрунті з «хорошим хлопцем щодо якого немає іскри»
Президент «Динамо» висловився про відставку Реброва з посади головного тренера збірної України

