Змінився головний тренер жіночої збірної України з баскетболу

Інна Кочубей призначена головною тренеркою жіночої національної збірної України з баскетболу. Відповідне рішення більшістю голосів ухвалив Виконком ФБУ, повідомляє «Главком».

На посаді головної тренерки Кочубей змінила Євгенія Мурзіна.

Асистентками Інни Кочубей в національній збірній будуть Ганна Шликова та Олена Огороднікова.

Інна Кочубей в складі національної збірної України провела 53 матчі (входить в топ-5 в історії збірної), в яких набрала 269 очок (топ-10 в історії збірної). Була капітан жіночої збірної.

Тренерську карʼєру Інна Кочубей розпочала у сезоні 2012/2013 як головна тренерка київського клубу «ТІМ-СКУФ», з яким здобула бронзові нагороди жіночої Суперліги України.

З 2015 року Кочубей працює у структурі національних збірних України. Спочатку вона виконувала обов’язки тренера-скаута жіночої національної команди, а з 2019 року стала асистенткою головного тренера збірної. У складі тренерського штабу збірної України працювала під час фінальних турнірів чемпіонату Європи 2017 та 2019 років.

Також Інна Кочубей має значний досвід роботи з молодіжними збірними України. У 2017 році вона очолювала жіночу збірну U20, яка посіла сьоме місце на чемпіонаті Європи. У 2023 році під її керівництвом збірна U18 стала дев’ятою на чемпіонаті Європи, а влітку 2024 року молодіжна збірна U20 фінішувала шостою.

На клубному рівні Кочубей працювала асистенткою тренера «Київ-Баскета» у 2017–2021 роках, а у сезоні 2021 очолювала «Будівельник-НУФВСУ».

З 2022 року вона працює у Польщі. Вона очолювала команди U17 клубу Uczniowski Klub Sportowy Basket Aleksandrów Łódzki, з якими здобула друге та перше місця у першості Лодзького воєводства у сезонах 2022/23 та 2023/24 відповідно. У сезоні 2024/25 Кочубей працювала з командою U19, а також була асистенткою команди першої ліги PTK Pabianice.

У нинішньому сезоні разом із клубом UKS Basket Aleksandrów Łódzki Інна Кочубей посіла п’яте місце у Другому дивізіоні жіночого чемпіонату Польщі.

Наступні матчі жіноча збірна України проведе 11-17 листопада у рамках другого етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2027. Українки виступатимуть у групі М, де зіграють проти збірних Франція, Велика Британія та Люксембург.

