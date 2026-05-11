Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Змінився головний тренер жіночої збірної України з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Змінився головний тренер жіночої збірної України з баскетболу
З 2015 року Кочубей працює у структурі національних збірних України

На посаді головної тренерки збірної Інна Кочубей змінила Євгенія Мурзіна

Інна Кочубей призначена головною тренеркою жіночої національної збірної України з баскетболу. Відповідне рішення більшістю голосів ухвалив Виконком ФБУ, повідомляє «Главком».

На посаді головної тренерки Кочубей змінила Євгенія Мурзіна.

Асистентками Інни Кочубей в національній збірній будуть Ганна Шликова та Олена Огороднікова.

Інна Кочубей в складі національної збірної України провела 53 матчі (входить в топ-5 в історії збірної), в яких набрала 269 очок (топ-10 в історії збірної). Була капітан жіночої збірної.

Тренерську карʼєру Інна Кочубей розпочала у сезоні 2012/2013 як головна тренерка київського клубу «ТІМ-СКУФ», з яким здобула бронзові нагороди жіночої Суперліги України.

З 2015 року Кочубей працює у структурі національних збірних України. Спочатку вона виконувала обов’язки тренера-скаута жіночої національної команди, а з 2019 року стала асистенткою головного тренера збірної. У складі тренерського штабу збірної України працювала під час фінальних турнірів чемпіонату Європи 2017 та 2019 років.

Також Інна Кочубей має значний досвід роботи з молодіжними збірними України. У 2017 році вона очолювала жіночу збірну U20, яка посіла сьоме місце на чемпіонаті Європи. У 2023 році під її керівництвом збірна U18 стала дев’ятою на чемпіонаті Європи, а влітку 2024 року молодіжна збірна U20 фінішувала шостою.

На клубному рівні Кочубей працювала асистенткою тренера «Київ-Баскета» у 2017–2021 роках, а у сезоні 2021 очолювала «Будівельник-НУФВСУ».

З 2022 року вона працює у Польщі. Вона очолювала команди U17 клубу Uczniowski Klub Sportowy Basket Aleksandrów Łódzki, з якими здобула друге та перше місця у першості Лодзького воєводства у сезонах 2022/23 та 2023/24 відповідно. У сезоні 2024/25 Кочубей працювала з командою U19, а також була асистенткою команди першої ліги PTK Pabianice.

У нинішньому сезоні разом із клубом UKS Basket Aleksandrów Łódzki Інна Кочубей посіла п’яте місце у Другому дивізіоні жіночого чемпіонату Польщі.

Наступні матчі жіноча збірна України проведе 11-17 листопада у рамках другого етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2027. Українки виступатимуть у групі М, де зіграють проти збірних Франція, Велика Британія та Люксембург.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: Євген Мурзін Інна Кочубей баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Реал» Леня програв «Бреогану»
Лень набрав 17 очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Сьогодні, 11:49
Лень (другий ліворуч) відіграв 15 хвилин, набрав 4 очки, зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 2 блок-шота
«Реал» Леня вийшов до Фіналу чотирьох Євроліги
8 травня, 10:35
Хохоник віддавав у середньому 8.1 передачі за матч Суперліги у 31 грі
Хохоник третій сезон поспіль став найкращим асистентом баскетбольної Суперліги
6 травня, 12:38
Стефен Каррі є чотириразовим чемпіоном НБА
Легендарний гравець НБА заявив, що баскетболісти ліги отримують недостатньо коштів
5 травня, 12:00
Пара була разом менше року
Чотириразовий чемпіон НБА зрадив зіркову реперку Megan Thee Stallion: пара більше не разом
1 травня, 19:34
«Дніпро» здобуло перемогу у Києві
Визначився переможець баскетбольної Суперліги Реклама
30 квiтня, 21:24
Нікола Йокіч виявив своє незадоволення ігровим епізодом наприкінці матчу
Не гра, а суцільний жах: Йокич потрапив у низку скандалів після програшу «Міннесоті»
27 квiтня, 00:55
Міріам Уро-Ніле знову стала чемпіонкою Швейцарії у складі «Ньона»
Українська баскетболістка Уро-Ніле другий рік поспіль стала чемпіонкою Швейцарії
23 квiтня, 15:16
Вирішальні матчі Суперліги розпочнуться 25 квітня 2026 року
Півфінали баскетбольної Суперліги: 10 найкращих моментів
23 квiтня, 10:33

Новини

Керівник «Макларена» запропонував реформу календаря Формули-1
Керівник «Макларена» запропонував реформу календаря Формули-1
Подрез зіграла вперше з сенсаційного фіналу в Руані і пробилася в основу турнірну в Парижі
Подрез зіграла вперше з сенсаційного фіналу в Руані і пробилася в основу турнірну в Парижі
Флік домовився про новий контракт із «Барселоною»
Флік домовився про новий контракт із «Барселоною»
Змінився головний тренер жіночої збірної України з баскетболу
Змінився головний тренер жіночої збірної України з баскетболу
Канадський хокейний тренер, який працює в Росії, поскаржився на наліт дронів
Канадський хокейний тренер, який працює в Росії, поскаржився на наліт дронів
Чинний чемпіон MotoGP переніс дві операції після інциденту на Гран-прі Франції
Чинний чемпіон MotoGP переніс дві операції після інциденту на Гран-прі Франції

Новини

Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Сьогодні, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua