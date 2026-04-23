Український борець Фільчаков оцінив свою бронзу на Чемпіонаті Європи

glavcom.ua
Ярослав Фільчаков переміг у сутичці за бронзу «нейтрального» Ігоря Ярошевича
фото: UWW

За словами Фільчакова, метою була перемога на турнірі

Український борець греко-римського стилю Ярослав Фільчаков прокоментував здобуту бронзу на Чемпіонаті Європи 2026 року, що проходить в албанській Тирані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».  

Що сказав Фільчаков

Фільчаков, який виступав у вазі до 87 кг, на шляху до медалі пройшов складні випробування. Зокрема, він переміг чемпіона світу 2019 року Лашу Гобадзе, але поступився призеру Олімпіади Турпалу Бісултанову з Данії. У фіналі за бронзу він вирвав перемогу в «нейтрального» Ігоря Ярошевича за додатковими показниками.

«Це моя перша медаль в цій ваговій категорії, 87 кілограмів. Мета була перемогти на цьому Чемпіонаті Європи, але задоволений бронзовою нагородою. Мені є над чим працювати, буду робити висновки і йти далі.

Моя мета перемагати кожного борця. Я не збираюсь давати спуску нікому, за яку б країну вони не виступали.

У півфіналі я поступився представнику Данії. Це була моя перша зустріч із цим борцем. Я не повинен був так програвати, але я зроблю висновки і обовʼязково переможу його наступного разу.

Аналізуємо помилки і працюємо далі. Будемо готуватись до Чемпіонату світу, який відбудеться восени в Бахрейні. Завдання таке ж як і на кожні змагання – виходити на кожен поєдинок і робити все на максимум», – розповів Фільчаков.

Як виступають українці на Чемпіонаті Європи в Тірані

Наразі збірна України на Чемпіонаті Європи 2026 здобула три бронзові нагороди у греко-римській боротьбі. Крім Фільчакова третє місце посіли Владлен Козлюк (97 кг) та Михайло Вишнивецький (130 кг).

Зокрема, Владлен Козлюк виборов другу у своїй кар'єрі європейську бронзу. Попри неоднозначні рішення арбітрів, які під час поєдинку з турецьким борцем Абдулою Чебі скасували українцю туше та дострокову перемогу після відеоперегляду, Козлюк зумів зберегти психологічну стійкість. Він миттєво організував нову атаку, заробивши шість балів і не залишивши супернику жодних шансів на потенційний камбек.

А Михайло Вишнивецький продемонстрував неабияку волю до перемоги, перехитривши азербайджанського борця Беку Канделакі в останній момент сутички.

Також справжній фурор викликав виступ українських жінок у вільній боротьбі, де одразу чотири спортсменки з п'яти можливих пробилися до золотих фіналів.

Нагадаємо, що українські борці здобули 30 нагород на турнірі в Болгарії.

Український борець Фільчаков оцінив свою бронзу на Чемпіонаті Європи
