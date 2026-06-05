«Олександрія» розписала нічию з «Лівим Берегом» у плейоф за місце в Прем'єр-лізі

Претенденти на виступи в елітному дивізіоні не виявили сильнішого

«Олександрія» розійшлася миром із київським «Лівим Берегом» (1:1) у першому перехідному поєдинку за місце в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали команди на зустрічних курсах. А перший момент змарнував столичний колектив. Це Шастал перевірив пильність воротаря господарів Макаренка дальнім ударом.

У відповідь «жовто-чорні» перехопили ініціативу. Перед екватором першої половини «Олександрія» вийшла вперед. Допоміг підопічним Володимира Шарана стандарт – після навісу Банади м'яч відскочив до лінії штрафного, звідки Ндіага відправив сферу в кут.

«Лелеки» могли зрівняти рахунок під завісу тайму. Та спробу Шастала замкнути простріл заблокував Мишньов. Зате все вдалося на старті другої половини. Гол киян організували Волошини. Назар проштовхнув м'яч вперед, а Вікентій класним діагональним ударом переграв кіпера.

Утім, із моментами в другій 45-хвилинці не склалося. Матч розпався на мікроепізоди, а боротьба здебільшого тривала в середині поля. Лише під завісу зустрічі додав в активності «Лівий Берег». Зокрема, Макаренко витягнув із-під поперечини удар Назара Волошина головою – 1:1 у підсумку. Матч-відповідь зіграють 9 червня.

До слова, форвард київського «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.