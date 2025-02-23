Український гімнаст Чепурний здобув дві нагороди на Кубку світу

У фіналі у опорному стрибку серед чоловіків Чепурний (крайній ліворуч) у сумі отримав 14,216 бала і здобув срібну нагороду

Назар Чепурний виборов два срібла у Котбусі

Український гімнаст Назар Чепурний виборов дві нагороди першого етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, який сьогодні, 23 лютого, завершився у німецькому Котбусі. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

У фіналі у опорному стрибку серед чоловіків Чепурний у сумі отримав 14,216 бала і здобув срібну нагороду, поступившись лише вірменину Артуру Давтяну (14,900).

Ще одну нагороду український гімнаст здобув у фіналі на паралельних брусах. Він набрав 14,266 бала і знову посів другу позицію.

Також українська гімнастка Діана Лобок стала п'ятою на колоді (12,433) та сьомою у вільних вправах(11,066).

Учора, 23 лютого, у фіналі на коні-махи виступив Владислав Грико та посів шосту позицію (13,433).

Нагадаємо, український гімнаст Ілля Ковтун взяв участь у змаганнях разом з росіянкою, що підтримала війну.

У місті Брешія пройшов перший етап змагань зі спортивної гімнастики серед жінок та чоловіків в італійській Серії А.

Як інформував «Главком», у складі команди Palestra Ginnastica Ferrara участь в турнірі брав гімнаст Ілля Ковтун. Також однією з тренерок цього клубу є Ірина Горбачева. Разом з тим, також в жіночій серії A того ж дня в тому ж приміщенні у складі команди Ginnastica Riccione Academy змагалася росіянка Вікторія Лістунова, яка відома своєї підтримкою війни проти України.

Зокрема, у 2022 році вона з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Разом з тим, ні Ковтун, ні Горбачева, які раніше були відомі своєю патріотичною проукраїнською позицією, публічно в соцмережах чи інших ЗМІ не висловлювали жодних заперечень проти участі прихильниці російського диктатора Путіна у змаганнях.

Ймовірно, такі дії Ковтуна та його тренерки пов'язані з тим, що вони подали документи на отримання громадянства Хорватії.

Нагадаємо, що у 2022 році Ковтун відмовився змагатися у фіналі Серії А через участь у турнірі росіянина Артура Далалояна.

Варто зазначити, що Лістунова також в Instagram поширювала пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.