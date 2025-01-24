Підручний замкнув топ-5 чоловічого спринту в Антгольці

Для Підручного фініш у квітковій церемонії став вже третім у сезоні 2024/25

Підручний припустився одного промаху на стійці й закінчив гонку на п'ятому місці

На Кубку світу з біатлону триває шостий етап, який відбувається в італійському Антгольці. У першому чоловічому індивідуальному старті – спринті – українець Дмитро Підручний посів п'яте місце.

Підручний припустився одного промаху на стійці й закінчив гонку на п'ятому місці. Першій трійці він поступився близько 20 секунд.

У топ-3 спринтерської гонки увійшли норвежці Тар'єй Бьо, Стурла Легрейд та італієць Томмазо Джакомель. Четверту позицію зайняв Мартін Улдаль з Норвегії, який випередив Підручного на 1,5 сек.

Загалом участь у перегонах взяли четверо українських біатлоністів: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк.

Дудченко з чистою стрільбою фінішував на 36-й позиції, а Віталій Мандзин та Тарас Лесюк опинилися поза межами топ-60.

Кубок світу. Антгольц. Спринт (чоловіки)

Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0) 23:51.0; Штурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +0.4; Томмазо Джакомель (Італія, 1+1) +2.6; Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+1) +20.5; Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +22.0; Яков Фак (Словенія, 0+0) +26.836;

...

36. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +1:38.4;

Віталій Мандзин (Україна, 2+1) +2:08.8;

Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +2:22.5.

Нагадаємо, збірна України з біатлону показала найкращий результат у сезоні в чоловічій естафеті, яка відбулася на п’ятому етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу. Українська команда, яка складалася з Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Антона Дудченка та Тараса Лесюка, прийшла на фініш шостою.

Як повідомлялося, збірна України з біатлону розпочала виступи на зимовій Універсіаді-2025. Змагання в італійському Турині відкрила чоловіча індивідуальна гонка.

До слова, український біатлоніст Дмитро Підручний зайняв четверте місце у спринті на етапі Кубка світу 2024/25, що проходив у німецькому Обергофі.