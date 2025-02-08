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Котовський здобув срібло етапу Кубка світу з лижної акробатики

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Котовський здобув срібло етапу Кубка світу з лижної акробатики
Востаннє Котовський здобував нагороду Кубка світу на старті попереднього сезону у фінській Руці, після чого на подіум не потрапляв
фото: AP/Jeff Swinger

У суперфіналі змагань Котовський успішно виконав потрійне сальто з чотирма гвинтами

Дмитро Котовський виборов першу нагороду для України у сезоні Кубка світу з лижної акробатики. Сталося це на четвертому етапі, що минув в американському Дір-Веллі.

За підсумками стартових етапів Кубка світу Котовський лише одного разу проходив у фінал – у канадському Лак-Бопорті. Там український лижний акробат двічі отримав оцінку у 115 балів за свої стрибки і лише у суперфіналі не приземлив коронний стрибок «Ураган» , посівши шосте місце.

З нагородою Котовський закінчив етап у Дір-Веллі, формат якого зазнав змін: через несприятливі погодні умови організатори скасували фінал, відтак кваліфікація одразу визначила учасників суперфіналу.

Котовський відібрався до суперфіналу з третім результатом – 99.63 бала. Загалом до топ-6, крім українця, пройшли три американці, швейцарець Ное Рот та канадець Міха Фонтейн. Китайські лижні акробати, які тріумфували на попередніх етапах Кубка світу, у Дір-Веллі не змагалися.

У суперфіналі Котовський успішно виконав потрійне сальто з чотирма гвинтами: отримав за нього оцінку 115.49 бала. Цей результат став другим серед усіх учасників: поступився українець лише американцеві Квінну Делінджеру, який набрав 122.57 бала.

Лижна акробатика. Кубок світу, Дір-Веллі (чоловіки)

  1. Квінн Делінджер (США) – 122.57 бала
  2. Дмитро Котовський (Україна) – 115.49
  3. Крістофер Лілліс (США) – 104.43
    ...

9. Максим Кузнєцов (Україна) — 93.06
14. Олександр Окіпнюк (Україна) — 82.21
19. Володимир Кушнір (Україна) — 74.52
21. Захар Максимчук (Україна) — 66.27
23. Ян Гаврюк (Україна) — 58.16

Що означає медаль Дмитра Котовського?

  • Перша за рік на рівні Кубка світу з лижної акробатики. Востаннє український спортсмен її здобував на старті попереднього сезону у фінській Руці, після чого на подіум не потрапляв.
  • Друга медаль Котовського на рівні Кубка світу у Дір-Веллі. Саме на цьому етапі український лижний акробат вперше успішно виконав коронний стрибок «Ураган» .
  • Шостий подіум на рівні Кубка світу з лижної акробатики. Найвищими результатами у його кар'єрі є перемоги у Дір-Веллі, а також в Енгадіні у березні 2023 року.
  • Загалом для Котовського це сьома медаль найвищого рівня: у сезоні 2022/23 також виграв «бронзу» у командному турнірі на чемпіонаті світу в Бакуріані.

Наступний етап Кубка світу з лижної акробатики відбудеться у китайському Бейдахе 23-24 лютого. Крім одиночних змагань етап містить також командний турнір.

Джерело
Теги: фристайл Кубок світу спорт

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