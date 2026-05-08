Тіна Кароль «встановила» спортивний рекорд в етері шоу «Нашебачення» (відео)

Українська співачка Тіна Кароль «встановила» рекорд, стоячи в планці. Це сталося під час етеру шоу «Нашебачення». Про це пише «Главком» із посиланням на відеозапис трансляції в YouTube.

Під час трансляції «Нашебачення», яке відбулося в Києві, Тіна Кароль заявила про намір встановити рекорд України та простояти в планці чотири години. Співачці вдалося протриматися в планці без перерви на відпочинок 1 годину 54 хвилини. Коли інші учасники шоу виступали на сцені, Тіна Кароль в окремому приміщенні стояла в планці під нібито наглядом представника Книги рекордів України, який фіксував досягнення.

Після встановлення рекорду зірка вийшла на сцену, де ведучі оголосили про її результат. Після цього рекорд Тіни Кароль зі сцени підтвердив офіційний представник Книги рекордів України та вручив співачці диплом, де зазначався її рекорд.

Як офіційна людина – представник Книги рекордів України – офіційно заявляю, що це все п****ж, – заявив чоловік. Виявилося, що рекорд Тіни Кароль був частиною розважального шоу.

Навіть у дипломі про рекорд зірки було написано з іронією. «Рекорд установлено через феноменальне утримання в планці. Тіна Кароль, яка продемонструвала просто нелюдську витривалість, уникаючи пози «планка» майже три години», – йдеться в дипломі.

Водночас Тіна Кароль усе ж таки встановила власний спортивний рекорд та простояла в планці близько двох годин. До слова, «Нашебачення» – це українське розважальне шоу, яке створили натомість міжнародному пісенному конкурсу Євробачення. На шоу виступають українські зірки, а його мета полягає в зборі коштів для ЗСУ.

Нагадаємо, Тіна Кароль, яка тривалий час приховувала особисте життя та не перебувала у публічних стосунках, поділилась новиною. Тіна Кароль підтвердила те, що вона ходить на побачення. Зокрема, на питання, чи була вона на побаченні у за останній місяць, співачка відповіла: «Так».

