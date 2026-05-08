Тіна Кароль «встановила» спортивний рекорд в етері шоу «Нашебачення» (відео)

Тіна Кароль простояла у планці майже дві години

Українська співачка Тіна Кароль «встановила» рекорд, стоячи в планці. Це сталося під час етеру шоу «Нашебачення». Про це пише «Главком» із посиланням на відеозапис трансляції в YouTube.

Під час трансляції «Нашебачення», яке відбулося в Києві, Тіна Кароль заявила про намір встановити рекорд України та простояти в планці чотири години. Співачці вдалося протриматися в планці без перерви на відпочинок 1 годину 54 хвилини. Коли інші учасники шоу виступали на сцені, Тіна Кароль в окремому приміщенні стояла в планці під нібито наглядом представника Книги рекордів України, який фіксував досягнення.

Тіна Кароль встановила спортивний рекорд

Після встановлення рекорду зірка вийшла на сцену, де ведучі оголосили про її результат. Після цього рекорд Тіни Кароль зі сцени підтвердив офіційний представник Книги рекордів України та вручив співачці диплом, де зазначався її рекорд.

Як офіційна людина – представник Книги рекордів України – офіційно заявляю, що це все п****ж, – заявив чоловік. Виявилося, що рекорд Тіни Кароль був частиною розважального шоу.

Навіть у дипломі про рекорд зірки було написано з іронією. «Рекорд установлено через феноменальне утримання в планці. Тіна Кароль, яка продемонструвала просто нелюдську витривалість, уникаючи пози «планка» майже три години», – йдеться в дипломі.

Тіна Кароль простояла у планці 1 годину 54 хвилини

Водночас Тіна Кароль усе ж таки встановила власний спортивний рекорд та простояла в планці близько двох годин. До слова, «Нашебачення» – це українське розважальне шоу, яке створили натомість міжнародному пісенному конкурсу Євробачення. На шоу виступають українські зірки, а його мета полягає в зборі коштів для ЗСУ.

