Легендарна легкоатлетка Фелікс планує повернутися на домашню Олімпіаду-2028

40-річна спортсменка не полишає надій заявити про себе ще гучніше

Найтитулованіша легкоатлетка в історії Олімпійських ігор, американська спринтерка Еллісон Фелікс, оголосила про своє повернення у великий спорт із амбітною метою – виступити на домашній Олімпіаді в Лос-Анджелесі у 2028 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Time Magazin.

Чому Фелікс вирішила повернутися?

40-річна уродженка Каліфорнії, яка має у своєму активі рекордні 11 олімпійських нагород (сім золотих, три срібні та одну бронзову), вирішила перервати пенсію, на яку пішла після завершення сезону 2022 року. Своє повернення вона символічно назвала Project Si», оскільки в разі успішної кваліфікації Ігри в Лос-Анджелесі стануть шостими у її блискучій кар'єрі. Головною мотивацією для Фелікс стало бажання вперше відчути підтримку рідних трибун на змаганнях такого рівня, адже за понад двадцять років у спорті вона жодного разу не брала участі в домашній Олімпіаді. Американка зізналася, що переглядаючи Ігри в Парижі як глядачка, відчула змішані емоції: радість від можливості бути з сім'єю на трибунах та гостру ностальгію за адреналіном бігової доріжки.

Як Фелікс буде підтримувати себе у формі в 40 років?

Проєкт повернення Еллісон Фелікс є не лише спортивною спробою, а й справжнім експериментом над людським потенціалом. Спортсменка прагне кинути виклик стереотипам щодо можливостей жінок у віці за 40, надихаючись прикладами таких атлетів, як Том Брейді, Леброн Джеймс та Ліндсі Вонн. Будучи матір'ю двох дітей, вона хоче довести, що вік та материнство не є перешкодами для великих і сміливих вчинків, і планує активно використовувати сучасні методи спортивної медицини, біохакінгу та відновлення, щоб компенсувати вікове сповільнення м’язових волокон.

Тренувальний процес під керівництвом легендарного наставника Боббі Керсі має розпочатися в повному обсязі вже у жовтні 2026 року, а повернення на офіційні старти заплановане на 2027 рік. Фелікс свідомо обрала стратегію обмеженої кількості змагань, щоб залишатися поруч із дітьми, проте вона усвідомлює неймовірну складність завдання: американська система відбору в спринті є однією з найжорсткіших у світі, і навіть для потрапляння в естафетний пул 42-річній атлетці доведеться конкурувати з молодими талантами на піку їхньої форми.

