Нардепка пояснила, чому парафії Московської церкви не поспішають до ПЦУ

Юлія Сірко: ПЦУ з місцевими церквами треба працювати швидше та системно

Народна депутатка Юлія Сірко пояснила, чому перехід парафій Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України відбувається повільно. За її словами, причини криються як у проблемах самої ПЦУ, так і в саботажі з боку бюрократії. Про це Сірко розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Юлія Сірко вважає, що помісна ПЦУ мала б значно активніше залучатися до процесу переходів, так само як і Рада церков. Вона зазначила, що зустрічалася з представниками ПЦУ і закликала їх допомогти з бюрократичними процедурами, але ця тема є дуже чутливою, і «ніхто не хоче братися за це», особливо коли немає політичної волі «зверху».

Нардепка також звернула увагу на обмежені можливості ПЦУ, які необхідно враховувати. Вона не впевнена, що церква змогла б заповнити усі чотири тисячі парафій, якби вони раптово до неї приєдналися, оскільки багато священників під час війни стали капеланами. «Це також треба брати до уваги», – додала вона.

За словами Юлії Сірко, все впирається в «повільну саботажну бюрократію», якою, на її думку, росіяни «прекрасно тут вміють маніпулювати». Водночас депутатка зазначила, що багато священників Московського патріархату, які є достойними людьми, вже почали шукати альтернативні варіанти, як відділитися від УПЦ МП, але цей процес вимагає часу.

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Сірко вважає, що питання російської мови та церкви в Україні є неприйнятними для українського суспільства. Якщо влада погодиться на ці вимоги РФ під час переговорів про припинення війни, то може статися революція. Про це Сірко заявила в інтервʼю «Главкому».

Статус російської мови та функціонування Московської церкви в Україні вже згадувалися диктатором Володимиром Путіним у межах так званих умов для зупинки війни. Водночас нардепка запевняє, питання церкви не буде основним на мирних переговорах. Крім того, вона пригадала ухвалений закон щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

До слова, рік тому в Україні було ухвалено закон про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Народна депутатка від «Голосу» Юлія Сірко, яка свого часу ініціювала збір підписів для його винесення до зали парламенту, вважає, що процес очищення від УПЦ МП займе роки.