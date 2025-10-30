Головна Спорт Новини
Є гравці «Мілана» та «Барселони». Визначився склад збірної України U-16 на матчі з Італією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Навчально-тренувальний збір збірної України U-16 проходитиме у Флоренції

Головний тренер синьо-жовтих Володимир Самборський запросив для участі у зборі 20 виконавців

Юнацька збірна України U-16 (гравці не старші 2010 р. н.) оголосила склад на навчально-тренувальний збір та два товариські матчі, що відбудуться в листопаді в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Навчально-тренувальний збір збірної України U-16 проходитиме у Флоренції на полях Technical Center of Coverciano з 1-го до 7 листопада. У його межах 4-го та 6-го числа наша команда проведе два товариські матчі з командою Італії U-16.

Головний тренер синьо-жовтих Володимир Самборський запросив для участі у зборі 20 виконавців.

Склад юнацької збірної України U-16

Воротарі: Ігор Галдін («Леванте», Іспанія), Данило Сичов («Кривбас» Кривий Ріг).

Захисники: Максим Мисюра, Єгор Фальковський (обидва – «Шахтар» Донецьк), Артем Мазур («Динамо» Київ), Костянтин Кислянка («Рух» Львів), Тимофій Рєзнік (ЛНЗ Черкаси), Богдан Бегметюк («Мілан», Італія), Михайло Абрамовіч («Гориця», Хорватія).

Півзахисники: Ілля Островський, Денис Гордєєв (обидва – «Рух» Львів), Ілля Бирладяну («Шахтар» Донецьк), Мирослав Доник (ЛНЗ Черкаси), Артем Рибак («Барселона», Іспанія), Захар Осьмухін («Гетафе», Іспанія).

Нападники: Артур Мартинюк («Динамо» Київ), Артем Федушко, Олег Дзюринець, Ілля Бодак (усі – «Рух» Львів), Святослав Сердюковський («Ужгород»).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

