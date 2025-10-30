Є гравці «Мілана» та «Барселони». Визначився склад збірної України U-16 на матчі з Італією

Головний тренер синьо-жовтих Володимир Самборський запросив для участі у зборі 20 виконавців

Юнацька збірна України U-16 (гравці не старші 2010 р. н.) оголосила склад на навчально-тренувальний збір та два товариські матчі, що відбудуться в листопаді в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Навчально-тренувальний збір збірної України U-16 проходитиме у Флоренції на полях Technical Center of Coverciano з 1-го до 7 листопада. У його межах 4-го та 6-го числа наша команда проведе два товариські матчі з командою Італії U-16.

Головний тренер синьо-жовтих Володимир Самборський запросив для участі у зборі 20 виконавців.

Склад юнацької збірної України U-16

Воротарі: Ігор Галдін («Леванте», Іспанія), Данило Сичов («Кривбас» Кривий Ріг).

Захисники: Максим Мисюра, Єгор Фальковський (обидва – «Шахтар» Донецьк), Артем Мазур («Динамо» Київ), Костянтин Кислянка («Рух» Львів), Тимофій Рєзнік (ЛНЗ Черкаси), Богдан Бегметюк («Мілан», Італія), Михайло Абрамовіч («Гориця», Хорватія).

Півзахисники: Ілля Островський, Денис Гордєєв (обидва – «Рух» Львів), Ілля Бирладяну («Шахтар» Донецьк), Мирослав Доник (ЛНЗ Черкаси), Артем Рибак («Барселона», Іспанія), Захар Осьмухін («Гетафе», Іспанія).

Нападники: Артур Мартинюк («Динамо» Київ), Артем Федушко, Олег Дзюринець, Ілля Бодак (усі – «Рух» Львів), Святослав Сердюковський («Ужгород»).

