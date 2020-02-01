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    Український боксер Шелестюк надійно переміг аргентинця Верона ВІДЕО

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    Шелестюк здобув впевнену перемогу - Український боксер Шелестюк надійно переміг аргентинця Верона ВІДЕО
    Шелестюк здобув впевнену перемогу
    ShowtimeBoxing

    Джеб не підвів неперможного Тараса

    В ніч на суботу, 1 лютого, непереможний український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк здобув чергову перемогу на шляху до омріяного чемпіонського поясу.

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    Бій проходив на арені Hirsch Coliseum в місті Шривпорт, штат Луїзіана (США), суперником українця Шелестюка (17–0, 10 КО) був аргентинець Луїс Альберто Верон (18-2-2, 9 KO).

    Бронзовий призер Олімпіади у Лондоні був фаворитом і у експертів, і у букмекерів.

    Шелестюк не ризикував - працював за заповітом братів Кличків - через джеб та багато рухався. Тарас контролював хід двобою, хоч і суперник склав доволі моцну опозицію. Так, бійці викинули майже однакову кількість ударів, але Шелестюк був куди ефективніший - 178 влучань з 659 ударів проти 135/677 у Верона.

    У 5 раунді у суперника українця був шанс переломити хід двобою - боксери зіштовхнулись головами та Шелестюк отримав розсічення на лобі, але, нащастя, все обійшлося.

    У кінці бою Верон ризикнув та пішов в атаку - але збільшення темпу не стало сюрпрізом для Тараса, який був до такого готовий та раз за разом зупиняв атаки аргентинця своїм джебом.

    Поєдинок тривав всі заплановані 10 раундів - у підсумку українець переміг рішенням суддів - 97-93 та двічі 98-92, що говорить про конкурентну боротьбу, але без шансів для Верона.

    Бій Шелестюк - Верон: дивитись онлайн:


    Джерело: vringe.com

    США бокс Тарас Шелестюк Луїс Альберто Верон
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