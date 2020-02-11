  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український борець Кучмій переміг росіянина і виграв медаль чемпіонату Європи (відео)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Ось так від Миколи Кучмія тікав чотириразовий чемпіон світу Різа Каялп - Український борець Кучмій переміг росіянина і виграв медаль чемпіонату Європи (відео)
    Ось так від Миколи Кучмія тікав чотириразовий чемпіон світу Різа Каялп
    UWW

    Наша команда з греко-римської боротьби наразі має три нагороди

    Українська збірна з греко-римської боротьби здобула третю нагороду чемпіонату Європи, який триває в італійській столиці Римі. Слідом за Семеном Новіковим, який став чемпіоном у категорії до 87 кг і Ленуром Теміровим, який виграв бронзу у вазі до 63 кг, третє місце серед супертяжів (до 130 кг) посів Микола Кучмій, який народився у Конотопі на Сумщині, а зараз представляє Київ.

    Вихованець Артура Дзиґасова розпочав виступ на італійському килимі з переконливої перемоги 6:0 над Радославом Ґеорґієвим із Болгарії.

    Свою ж головну перемогу Кучмій здобув у чвертьфіналі. У ньому Микола зійшовся з живою легендою – чотириразовим чемпіоном світу, восьмиразовим чемпіоном Європи, срібним і бронзовим призером Олімпіади Різою Каялпом. І переміг турка – 5:1!

     Дивіться також: Сутичка дня. Як українець Кучмій зборов легенду світової боротьби (відео)

    Після такої звитяги можна було очікувати на більше, але у півфіналі киянин трохи несподівано програв 1:2 румунові Аліну Алексюку-Курару, 30-річному борцеві, найвищими досягненнями якого були два срібла на чемпіонатах Європи серед кадетів і юніорів у далеких 2007-му і 2009 роках.

    Втім, у сутичці за третє місце Микола переміг ще одного сильного борця Зурабі Ґедехаурі із РФ. За рахунку 2:2 українець отримав перевагу, оскільки виконав результативну дію останнім.

    Цікаво, що напередодні чемпіонату Європи Кучмій вважався другим номером збірної України. Пріоритет у боротьбі за олімпійську ліцензію в категорії до 130 кг тренерський штаб на чолі з Сергієм Андреєвим віддавав досвідченому Олександрові Чернецькому. Однак тепер, після двох знакових перемог Кучмія, ситуація може змінитися кардинальним чином.

    Тож українська збірна з греко-римської боротьби наразі має три медалі. Крім того, завтра через втішний турнір до бронзи ще може пробитися запоріжець Жора Абовян (до 60 кг). Сьогодні він у стартовій сутичці поступився 2:6 туркові Керему Камалю, але оскільки той вийшов у фінал, продовжує виступи й українець.

    Решта четверо борців, які вступили у боротьбу в другий змагальний день, на нагороди вже не претендують. Досвідчений запоріжець Денис Дем’янков (до 67 кг) у першій сутичці переміг 2:1 італійця Іґнаціо Санфіліппо, але потім несподівано програв 0:2 сербові Мате Немешу. Андрій Кулик (до 72 кг) на старті поступився 3:4 угорцеві Робертові Фрічу. Андрій Антонюк (до 82 кг) легко переміг 11:0 грека Іліаса Паґкалідіса із Греції, але після того програв 2:3 німцеві Ганнесові Ваґнеру. Олександр Шишман (до 97 кг) за рівного рахунку 4:4 програв фінові Матті Еліасу Куосмайнену.  

    Розіграють нагороди представники цих категорій завтра. Також 12 лютого на чемпіонаті Європи в Римі на килими вийдуть представниці жіночої боротьби.

     Читайте також: Молодий борець Новіков, який замінив Беленюка, став чемпіоном Європи (відео)
    чемпіонат Європи греко-римська боротьба Сергій Андреєв Артур Дзиґасов Жора Абовян Микола Кучмій Денис Дем'янков Олександр Шишман Різа Каялп Андрій Антонюк Олександр Чернецький Андрій Кулик Радослав Ґеорґієв Алін Алексюк-Курару Зурабі Ґедехаурі Керем Камаль Ганнес Ваґнер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ