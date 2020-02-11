Український борець Кучмій переміг росіянина і виграв медаль чемпіонату Європи (відео)

Ось так від Миколи Кучмія тікав чотириразовий чемпіон світу Різа Каялп UWW

Наша команда з греко-римської боротьби наразі має три нагороди

Українська збірна з греко-римської боротьби здобула третю нагороду чемпіонату Європи, який триває в італійській столиці Римі. Слідом за Семеном Новіковим, який став чемпіоном у категорії до 87 кг і Ленуром Теміровим, який виграв бронзу у вазі до 63 кг, третє місце серед супертяжів (до 130 кг) посів Микола Кучмій, який народився у Конотопі на Сумщині, а зараз представляє Київ.

Вихованець Артура Дзиґасова розпочав виступ на італійському килимі з переконливої перемоги 6:0 над Радославом Ґеорґієвим із Болгарії.

Свою ж головну перемогу Кучмій здобув у чвертьфіналі. У ньому Микола зійшовся з живою легендою – чотириразовим чемпіоном світу, восьмиразовим чемпіоном Європи, срібним і бронзовим призером Олімпіади Різою Каялпом. І переміг турка – 5:1!

Після такої звитяги можна було очікувати на більше, але у півфіналі киянин трохи несподівано програв 1:2 румунові Аліну Алексюку-Курару, 30-річному борцеві, найвищими досягненнями якого були два срібла на чемпіонатах Європи серед кадетів і юніорів у далеких 2007-му і 2009 роках.

Втім, у сутичці за третє місце Микола переміг ще одного сильного борця Зурабі Ґедехаурі із РФ. За рахунку 2:2 українець отримав перевагу, оскільки виконав результативну дію останнім.

Цікаво, що напередодні чемпіонату Європи Кучмій вважався другим номером збірної України. Пріоритет у боротьбі за олімпійську ліцензію в категорії до 130 кг тренерський штаб на чолі з Сергієм Андреєвим віддавав досвідченому Олександрові Чернецькому. Однак тепер, після двох знакових перемог Кучмія, ситуація може змінитися кардинальним чином.

Тож українська збірна з греко-римської боротьби наразі має три медалі. Крім того, завтра через втішний турнір до бронзи ще може пробитися запоріжець Жора Абовян (до 60 кг). Сьогодні він у стартовій сутичці поступився 2:6 туркові Керему Камалю, але оскільки той вийшов у фінал, продовжує виступи й українець.

Решта четверо борців, які вступили у боротьбу в другий змагальний день, на нагороди вже не претендують. Досвідчений запоріжець Денис Дем’янков (до 67 кг) у першій сутичці переміг 2:1 італійця Іґнаціо Санфіліппо, але потім несподівано програв 0:2 сербові Мате Немешу. Андрій Кулик (до 72 кг) на старті поступився 3:4 угорцеві Робертові Фрічу. Андрій Антонюк (до 82 кг) легко переміг 11:0 грека Іліаса Паґкалідіса із Греції, але після того програв 2:3 німцеві Ганнесові Ваґнеру. Олександр Шишман (до 97 кг) за рівного рахунку 4:4 програв фінові Матті Еліасу Куосмайнену.

Розіграють нагороди представники цих категорій завтра. Також 12 лютого на чемпіонаті Європи в Римі на килими вийдуть представниці жіночої боротьби.