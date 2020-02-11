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    Молодий борець Новіков, який замінив Беленюка, став чемпіоном Європи (відео)

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    Семен Новіков показав, що готовий замінити Жана Беленюка хоч зараз - Молодий борець Новіков, який замінив Беленюка, став чемпіоном Європи (відео)
    Семен Новіков показав, що готовий замінити Жана Беленюка хоч зараз
    Федерація греко-римської боротьби України

    Харків’янин Семен Новіков додав до двох титулів чемпіона світу серед молоді золото дорослого Євро

    23-річний український борець Семен Новіков став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби, який стартував вчора в італійській столиці Римі.

    Почав турнірний шлях у ваговій категорії до 87 кг Семен з перемоги 9:0 над іспанцем Хесусом Ґаскою.

    Потім була звитяга 7:2 над дворазовим чемпіоном світу Метеганом Базаром із Туреччини.

    У півфіналі Семен зійшовся ще з одним топовим конкурентом – молодим росіянином Алєксандром Комаровим, який по два рази вигравав чемпіонати світу і Європи серед кадетів і юніорів. Та й взагалі на кадетсько-юніорському рівні Комаров наразі практично непереможний.

    Зрештою, Новіков, який виграв два останніх чемпіонати світу серед молоді до 23-х років, теж давно стукає в двері еліти світової боротьби, але має сильного внутрішнього конкурента – чинного чемпіона планети й континенту Жана Беленюка. Та оскільки нинішній нардеп римське Євро пропускає, бо має інший графік підготовки до Олімпіади, свій шанс серед дорослих нарешті отримав Новіков. І скористався ним блискуче. Комарова харків’янин переміг 6:3.

    Щойно у фінальній сутичці Семен здолав 7:1 угорця Віктора Льорінца, якого Беленюк переміг у фіналі останнього чемпіонату світу. При цьому виграв Новіков значно переконливіше. Перший бал він здобув, вислизнувши з захоплення суперника і перевівши його в партері, а остаточно зняв питання про переможця, поваливши Льорінца зі стійки на килим і провівши накат. Яскрава перемога, достойна чемпіонського звання!

    Нагадаємо, що трохи раніше бронзу на чемпіонаті Європи у Римі виграв інший українець, представник вагової категорії до 63 кг Ленур Теміров.

    Через 15 хвилин за бронзу у ваговій категорії до 130 кг боротиметься киянин Микола Кучмій.

     Читайте також: Сутичка дня. Як українець Кучмій зборов легенду світової боротьби (відео)
    чемпіонат Європи Жан Беленюк греко-римська боротьба Семен Новіков Метеган Базар Віктор Льорінц Алєксандр Комаров Хесус Ґаска
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