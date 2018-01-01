Український двоєборець розповів, чому задоволений своїм 30-м місцем на Олімпіаді-2018

Як розповів сам Віктор Пасічник, саме такою була його мета

За підсумками двох видів програми у двоєборців українець Віктор Пасічник посів 30-те місце на XXIII зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані. Після фінішу у лижній гонці переслідування українець прокоментував свій результат прес-службі Національного олімпійського комітету України. «Трамплін тут своєрідний, за своїм



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Віктор Пасічник

Як розповів сам Віктор Пасічник, саме такою була його мета

За підсумками двох видів програми у двоєборців українець Віктор Пасічник посів 30-те місце на XXIII зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані.

Після фінішу у лижній гонці переслідування українець прокоментував свій результат прес-службі Національного олімпійського комітету України.

«Трамплін тут своєрідний, за своїм профілем відрізняється від тих, на яких виступаємо у Європі. Але пристосуватися можна», - сказав він.

«Звичайно, вітер – це найбільший конкурент, напрямок його постійно змінюється, доводиться перечікувати», - додав Пасічник.

За його словами, досвід Олімпійських ігор-2014 дуже знадобився.

«Стрибок вийшов на непоганому рівні, але ще не знаю, як оцінить його мій тренер Микола Козлов», - зауважив він.

Також, за словами самого Віктора, мета, яку він собі ставив на цей старт – це було потрапляння за результатами двоборства у топ-30.

«Я дуже задоволений, що так і вийшло. Тепер чекаю випробувань на великому трампліні», - поділився спортсмен.

25-річний Віктор Пасічник – уродженець Кременця (Тернопільська обл.). У Сочі-2014 він у стрибках з нормального став 27-м, але у лижній гонці фінішував лише на 42-му місці. У стрибках з великого трампліна Віктор займав проміжне 20-те місце. Проте через не зовсім вдалий лижний хід він опустився на остаточну 30-ту сходинку.

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