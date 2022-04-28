У Маріуполі загинув український ватерполіст

Ворожий снаряд прилетів у будинок Голоднікова

У Маріуполі російський агресор забрав життя ще одного українського ватерполіста – Олега Голоднікова. Про це повідомляє Федерація водного поло України.

Чоловік загинув ще 22 березня від ворожого ракетного обстрілу. Снаряд потрапив у будинок Голоднікова, розповіла донька загиблого та його друзі.

Голоднікову було 42 роки. Ватерполіст тривалий час виступав на професійному рівні. Останнім клубом у Суперлізі України, за який він грав, був ВК «Маріуполь».

Нагадаємо, відомий український ватерполіст, колишній капітан збірної України Євген Обедінський загинув у Маріуполі 17 березня.

Згодом стало відомо, що окупанти викрали 12-річну доньку Обедінського Кіру у Маріуполі. За даними голови ОВА Павла Кириленка, Кіра Обедінська зараз перебуває на території ОРДЛО, у окупованому Росією Донецьку. Її вивезли туди разом із людьми, з якими вона перебувала у сховищі.

Нагадаємо також, що в знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий «престур».

Раніше парамедик полку «Азов» розповів про кількість поранених на «Азовсталі». Як повідомлялося, росіяни вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі».



