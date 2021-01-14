Український дзюдоїст Яків Хаммо здобув медаль «Мастерса» у Досі (відео)

Яків поступився тільки легендарному французові Тедді Рінеру

Бронзовий призер чемпіонату світу-2015, український дзюдоїст Яків Хаммо, який представляє вагову категорію понад 100 кг, виборов бронзову нагороду на першому турнірі в новому році – Masters-2021 в Досі (Катар).

У стартовій сутичці українець не залишив шансів словенцю Віто Драґічу.

В /8 фіналу Хаммо несподівано переміг срібного призера Олімпіади-2016, японця Гісайоші Гарасаву.

У чвертьфіналі Яків пройшов, срібного призера чемпіонату світу-2017, бразильця Давіда Моуру.

Лише у півфіналі українець поступився легенді світового дзюдо, дворазовому олімпійському чемпіону французові Тедді Рінеру.

Проте у сутичці за бронзову нагороду Хаммо впевнено переміг таджика Темура Рахімова.

Зауважимо, що для Хаммо ця медаль – дебютна на «Мастерсах». Раніше бронзу на «Мастерсі» в Досі здобула також дворазова чемпіонка світу Дарина Білодід.