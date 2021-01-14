Український дзюдоїст Яків Хаммо здобув медаль «Мастерса» у Досі (відео)
Яків поступився тільки легендарному французові Тедді Рінеру
Бронзовий призер чемпіонату світу-2015, український дзюдоїст Яків Хаммо, який представляє вагову категорію понад 100 кг, виборов бронзову нагороду на першому турнірі в новому році – Masters-2021 в Досі (Катар).
У стартовій сутичці українець не залишив шансів словенцю Віто Драґічу.
В /8 фіналу Хаммо несподівано переміг срібного призера Олімпіади-2016, японця Гісайоші Гарасаву.
У чвертьфіналі Яків пройшов, срібного призера чемпіонату світу-2017, бразильця Давіда Моуру.
Лише у півфіналі українець поступився легенді світового дзюдо, дворазовому олімпійському чемпіону французові Тедді Рінеру.
Проте у сутичці за бронзову нагороду Хаммо впевнено переміг таджика Темура Рахімова.
Зауважимо, що для Хаммо ця медаль – дебютна на «Мастерсах». Раніше бронзу на «Мастерсі» в Досі здобула також дворазова чемпіонка світу Дарина Білодід.