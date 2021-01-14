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    Український дзюдоїст Яків Хаммо здобув медаль «Мастерса» у Досі (відео)

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    Яків Хаммо виграв дебютну медаль на&nbsp;&laquo;Мастерсах&raquo; - Український дзюдоїст Яків Хаммо здобув медаль «Мастерса» у Досі (відео)
    Яків Хаммо виграв дебютну медаль на «Мастерсах»
    Світлина - Judoinside

    Яків поступився тільки легендарному французові Тедді Рінеру

    Бронзовий призер чемпіонату світу-2015, український дзюдоїст Яків Хаммо, який представляє вагову категорію понад 100 кг, виборов бронзову нагороду на першому турнірі в новому році – Masters-2021 в Досі (Катар).

    У стартовій сутичці українець не залишив шансів словенцю Віто Драґічу.

    В /8 фіналу Хаммо несподівано переміг срібного призера Олімпіади-2016, японця Гісайоші Гарасаву.

    У чвертьфіналі Яків пройшов, срібного призера чемпіонату світу-2017, бразильця Давіда Моуру.

    Лише у півфіналі українець поступився легенді світового дзюдо, дворазовому олімпійському чемпіону французові Тедді Рінеру.

    Проте у сутичці за бронзову нагороду Хаммо впевнено переміг таджика Темура Рахімова.

    Зауважимо, що для Хаммо ця медаль – дебютна на «Мастерсах». Раніше бронзу на «Мастерсі» в Досі здобула також дворазова чемпіонка світу Дарина Білодід.

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    Теги: дзюдо Яків Хаммо Темур Рахімов Віто Драґіч Тедді Рінер Гісайоші Гарасава Давід Моура
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