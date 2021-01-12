Дарина Білодід програла четверту сутичку в кар’єрі і здобула бронзу на «Мастерсі» (відео)

Українка вперше поступилася Фуні Тонакі

Дворазова чемпіонка світу, українська дзюдоїста Дарина Білодід здобула бронзу на перших міжнародних змаганнях з дзюдо у 2021 році – «Мастерсі» у столиці Катару Досі.

До того попередні змагання Білодід провела у жовтні 2020: тоді на Grand Slam у Заґребі Дарина здобула бронзу в незвичній для себе ваговій категорії до 51 кг. А потім пропустила чемпіонат Європи за станом здоров'я.

Відповідно, змагання у Досі стали для Білодід першими з лютого 2020 року у своїй ваговій категорії – до 48 кг.

Білодід упевнено пройшла стартові два раунди: обидва рази перемогла прийомом на «іппон» німкеню Катаріну Менц і монголку Мунгабат. У півфіналі на українку чекала зустріч з головною суперницею у світовому дзюдо – віце-чемпіонкою світу з Японії Фуною Тонакі. Уперше в кар'єрі Дарина цій опонентці програла. Тонакі виконала один результативний прийом на оцінку «ваза-арі». Це четверта поразка у дорослій кар'єрі Білодід, а також перша у п'яти сутичках з Тонакі.

У сутичці за бронзу Дарина перемогла достроково – всього за 20 секунд вона провела прийом на «іппон» Катаріні Кошті з Португалії.

Зазначимо, що трьох попередніх поразок Білодід зазнала від італійки Франчески Мілані у чвертьфіналі Гран-прі в Хухото у 2017-му, від француженки Мелані Клеман у фіналі Гран-прі Тбілісі-2019 і від румунки Андреа Чіту в чвертьфіналі Grand Slam у будапешті-2020.