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    Дарина Білодід програла четверту сутичку в кар’єрі і здобула бронзу на «Мастерсі» (відео)

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    Переможний прийом Фуни Тонакі в сутичці з Дариною Білодід - Дарина Білодід програла четверту сутичку в кар’єрі і здобула бронзу на «Мастерсі» (відео)
    Переможний прийом Фуни Тонакі в сутичці з Дариною Білодід
    Світлина - Judo Inside

    Українка вперше поступилася Фуні Тонакі

    Дворазова чемпіонка світу, українська дзюдоїста Дарина Білодід здобула бронзу на перших міжнародних змаганнях з дзюдо у 2021 році – «Мастерсі» у столиці Катару Досі.

    До того попередні змагання Білодід провела у жовтні 2020: тоді на Grand Slam у Заґребі Дарина здобула бронзу в незвичній для себе ваговій категорії до 51 кг. А потім пропустила чемпіонат Європи за станом здоров'я.

    Відповідно, змагання у Досі стали для Білодід першими з лютого 2020 року у своїй ваговій категорії – до 48 кг.

    Білодід упевнено пройшла стартові два раунди: обидва рази перемогла прийомом на «іппон» німкеню Катаріну Менц і монголку Мунгабат. У півфіналі на українку чекала зустріч з головною суперницею у світовому дзюдо – віце-чемпіонкою світу з Японії Фуною Тонакі. Уперше в кар'єрі Дарина цій опонентці програла. Тонакі виконала один результативний прийом на оцінку «ваза-арі». Це четверта поразка у дорослій кар'єрі Білодід, а також перша у п'яти сутичках з Тонакі.

    У сутичці за бронзу Дарина перемогла достроково – всього за 20 секунд вона провела прийом на «іппон» Катаріні Кошті з Португалії.

    Зазначимо, що трьох попередніх поразок Білодід зазнала від італійки Франчески Мілані у чвертьфіналі Гран-прі в Хухото у 2017-му, від француженки Мелані Клеман у фіналі Гран-прі Тбілісі-2019 і від румунки Андреа Чіту в чвертьфіналі Grand Slam у будапешті-2020.

     Читайте також: Дарина Білодід розповіла, чому зазнала першої за півтора роки поразки
    Теги: дзюдо Дарина Білодід Фуна Тонакі Катаріна Менц Катаріна Кошта
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