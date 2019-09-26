Український дзюдоїст-супертяж виграв бронзу Гран-прі (відео)
Для Якова Хаммо це другий подіум у поточному сезоні
25-річний український дзюдоїст Яків Хаммо виграв бронзу Ґран-прі Ташкента у ваговій категорії понад 100 кілограмів.
На старті змагань Яків чисто переміг індійця Шубхама Кумара.
У другому колі Хаммо за рахунок «ваза-арі» здолав росіянина Руслана Шахбазова.
Переможний прийом у сутичці з Болотом Токтоґоновим із Киргизстану Хаммо виконав на Golden score, після того, як основних чотири хвилини не виявили переможця.
У півфіналі Яків поступився чемпіонові світу-2018, дворазовому чемпіонові Європи Ґурамові Тушишвілі з Грузії, який власне переміг і на цьому Ґран-прі.
У сутичці за бронзу українець завдяки прийомові на «ваза-арі» виграв у срібного призера останнього чемпіонату Азії Темура Рахімова.
Зауважимо, що для Хаммо це друга медаль на турнірах Ґран-прі у 2019 році. В січні Яків здобув срібло в Тель-Авіві, поступившись у фіналі місцевому борцеві Орові Сассону.
Також у Ташкенті в надважкій вазі Україну представляв Олександр Гордієнко. На старті він переміг на «іппон» італійця Вінченцо Д’Арко, але в другій сутичці теж чисто поступився узбекові Бекмуроду Олтібоєву.
Трохи раніше бронзу у ваговій категорії до 48 кг серед жінок здобула запоріжанка Марина Черняк.
У бронзовому фіналі боровся й представник ваги до 73 кг Артем Хомула. Він чисто переміг Момінжана Арзікулова з Таджикистану, Могамеда Мог’єлдіна з Єгипту, але програв у чвертьфіналі на «іппон» шведові Томмі Макіасу. У втішному турнірі Хомула спершу переміг казахстанця Жансая Смаґулова, але потім програв, пропустивши прийоми на «ваза-арі» й «іппон», туркові Білялу Джілоґлу.
Дмитро Канівець (до 81 кг) поступився у Ташкенті в першій сутичці, Антон Савицький (до 100 кг) – у другому колі.