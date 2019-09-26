  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український дзюдоїст-супертяж виграв бронзу Гран-прі (відео)

    • Розсилка
    Яків Хаммо в Ташкенті продемонстрував яскраву боротьбу - Український дзюдоїст-супертяж виграв бронзу Гран-прі (відео)
    Яків Хаммо в Ташкенті продемонстрував яскраву боротьбу
    IJF

    Для Якова Хаммо це другий подіум у поточному сезоні

    25-річний український дзюдоїст Яків Хаммо виграв бронзу Ґран-прі Ташкента у ваговій категорії понад 100 кілограмів.

    Читайте також

    На старті змагань Яків чисто переміг індійця Шубхама Кумара.

    У другому колі Хаммо за рахунок «ваза-арі» здолав росіянина Руслана Шахбазова.

    Переможний прийом у сутичці з Болотом Токтоґоновим із Киргизстану Хаммо виконав на Golden score, після того, як основних чотири хвилини не виявили переможця.

    У півфіналі Яків поступився чемпіонові світу-2018, дворазовому чемпіонові Європи Ґурамові Тушишвілі з Грузії, який власне переміг і на цьому Ґран-прі.

    У сутичці за бронзу українець завдяки прийомові на «ваза-арі» виграв у срібного призера останнього чемпіонату Азії Темура Рахімова.

    Зауважимо, що для Хаммо це друга медаль на турнірах Ґран-прі у 2019 році. В січні Яків здобув срібло в Тель-Авіві, поступившись у фіналі місцевому борцеві Орові Сассону.

    Також у Ташкенті в надважкій вазі Україну представляв Олександр Гордієнко. На старті він переміг на «іппон» італійця Вінченцо Д’Арко, але в другій сутичці теж чисто поступився узбекові Бекмуроду Олтібоєву.

    Трохи раніше бронзу у ваговій категорії до 48 кг серед жінок здобула запоріжанка Марина Черняк.

    У бронзовому фіналі боровся й представник ваги до 73 кг Артем Хомула. Він чисто переміг Момінжана Арзікулова з Таджикистану, Могамеда Мог’єлдіна з Єгипту, але програв у чвертьфіналі на «іппон» шведові Томмі Макіасу. У втішному турнірі Хомула спершу переміг казахстанця Жансая Смаґулова, але потім програв, пропустивши прийоми на «ваза-арі» й «іппон», туркові Білялу Джілоґлу.

    Дмитро Канівець (до 81 кг) поступився у Ташкенті в першій сутичці, Антон Савицький (до 100 кг) – у другому колі.

     Читайте також: Українські близнючки-дзюдоїстки завдали подвійного удару на узбецьких татамі
    Читайте також
    дзюдо Дмитро Канівець Артем Хомула Яків Хаммо Антон Савицький Ґурам Тушишвілі Темур Рахімов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ