Український футболіст відзначився голом у чемпіонаті Бельгії на першій хвилині (відео)



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Роман Безус забив у другому турі поспіль UA-Футбол

Для Романа Безуса то сьомий гол у сезоні

У рамках 24-го туру бельгійської Ліги Жюпіле «Ґент» на виїзді переміг 3:0 «Мехелен».

Рахунок у матчі відкрив форвард гостей Роман Безус. Українець встиг записати забитий м’яч на свій рахунок вже на першій хвилині матчу. Гольову передачу на футболіста національної збірної України віддав бельгійський хавбек Вадіс Одіджа-Офоє. На цей матч український гравець вийшов у статусі центрального нападника.

Безус провів у цій зустрічі 65 хвилин, тоді як інший українець у складі «Ґента», центральний оборонець Ігор Пластун відіграв повний поєдинок.

У поточному сезоні чемпіонату Бельгії 29-річний Безус взяв участь у 17 матчах, в яких забив сім м’ячів.

Після 24-х турів «Ґент» має 48 очок і посідає в таблиці друге місце слідом за «Брюґґе» українця Едуарда Соболя. Лідери набрали 54 пункти.