Український футболіст забив ефектний гол у чемпіонаті Греції (відео)



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Євген Шахов забив свій другий у 18-ти матчах поточного грецького чемпіонату м'яч Twitter

ПАОК із Салоніків стрімко мчить до першого за останніх 34 роки чемпіонського титулу

ПАОК з Салоніків зробив ще один крок до першого з 1985 року і третього в історії чемпіонства. У 27-му турі «чорно-білі» розгромили вдома 3:0 «Ламію».

Остаточно зняв питання про переможця у двобої м'яч, який на 78-й хвилині забив український опорний хав ПАОКа Євген Шахов. Вихованець «Дніпра» кивком голови замкнув фланговий навіс голландця Дієґо Бісесвара. Шахов провів на полі всі 90 хвилин.

Ще два м'ячі забили Педро Енріке та Бісесвар.

Після 27-ми турів ПАОК має 73 очка і випереджає найближчого переслідувача, «Олімпіакос», на цілих десять пунктів. «Ламія» має 33 очка і йде восьмою.