Український шаховий клуб став бронзовим призером чемпіонату Європи

Наша команда поступилася лише в одному матчі на турнірі

Жіночий клуб «GRECO – Kyiv Chess Federation» посів третє місце на чемпіонаті Європи серед клубів, що фінішував у македонському місті Струга. Ці змагання традиційно збирають найсильніші європейські клуби, за які виступають зірки зі всього світу. Цьогоріч у чемпіонаті брали участь 8 команд (по 5 шахісток), що змагалися за круговою системою.

Українська команда мала другий стартовий рейтинг на турнірі. Столичний клуб вдало стартував і до фінішу претендував на першість, але нічия та поразка в заключних двох турах відкинули його на третє місце. Загалом український клуб набрав 10 очок: 4 матчі виграв, 2 зіграв унічию і 1 програв.

Переможцем став російський «South Ural» – 14 очок, «срібло» дісталося «Monte-Carlo».

Команда «GRECO – Kyiv Chess Federation», яку тренують Володимир Баклан і Михайло Бродський, виступала в такому складі: Анна Музичук (Україна) – 3,5 очка з 6-ти можливих, Марія Музичук (Україна) – 4 очка з 6-ти, Жансая Абдумалік (Казахстан) – 4,5 очка з 6-ти , Юлія Осьмак (Україна) – 3 очка з 5-ти, Наталя Букса (Україна) – 3 очка з 5-ти.