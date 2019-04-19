Тренерові української команди першої ліги стало зле. Його госпіталізували під час матчу



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Бурхливі емоції позначилися на Володимирі Мазярі негативно ФК «Гірник-Спорт»

На щастя, з Володимиром Мазяром уже все гаразд

Прикра історія трапилася під час матчу 23-го туру команд першої ліги з футболу, в якому «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів приймав одного з лідерів турніру, клуб «Колос» із Ковалівки.

Матч завершився сенсаційною перемогою господарів - 2:1. Переможним виявився м'яч, забитий на початку другого тайму ударом зі штрафного Юрієм Батюшиним. Цей момент головний тренер «Гірника» Володимир Мазяр пережив настільки емоційно, що йому знадобилася допомога карети швидкої допомоги. Наставника горішньоплавненців відразу госпіталізували. Правда, ще до завершення зустрічі він, отримавши медичну допомогу, повернувся на стадіон і відсвяткував успіх разом із підопічними.

Цікаво, що втрата Мазяра стала ще й приводом для конфузу. Гравець «Гірника» Гончар отримав травму і змушений був покинути поле, а замінити його ніяк не могли, оскільки картки гравців були заховані. На щастя господарів, грати в меншості їм довелося лише три хвилини - документи таки знайшли.

Зауважимо, що після цієї перемогли «Гірник-Спорт» набрав 18 очок і залишив зону вильоту. «Суми», які з наступного сезону будуть дискваліфіковані за організацію договірних матчів, команда Мазяра випереджає на два пункти, «Агробізнес» із Волочиська - на п'ять.

«Колос» після цієї поразки, маючи 41-не очко, залишився на третьому місці. Такий же доробок, але із грою в запасі має харківський «Металіст», на пункт більше в київської «Оболоні-Бровара». Лідирує СК «Дніпро-1» - 53 очки.

Джерело: UA-Футбол