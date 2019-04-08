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    Український нападник забив у ворота одного з лідерів свій четвертий м'яч у чемпіонаті Данії (відео)

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    Юрій Яковенко останнім часом відчуває тренерську довіру - Український нападник забив у ворота одного з лідерів свій четвертий м'яч у чемпіонаті Данії (відео)
    Юрій Яковенко останнім часом відчуває тренерську довіру
    EfB

    За останніх три тижні Юрій Яковенко відзначився вже вдруге

    25-річний український нападник Юрій Яковенко, який виступає за «Есб'єрґ», забив свій четвертий м'яч у поточному чемпіонаті Данії.

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    Вихованець київської «Оболоні» Яковенко у недільному матчі 28-го туру данської Суперліги вразив на 61-й хвилині ворота «Мідтьюллана». Юрій відіграв гол ніґерійського нападника суперників Оґочукву Оньєки, а взагалі гра завершилася з рахунком 2:2. Яковенко провів на полі 81-ну хвилину і був замінений на Патріка Еґелуна.

    Ця нічия є доволі несподіваною, адже «Мідтьллан» бореться з «Копенгаґеном» за чемпіонство. Після 28-ми турів столичний клуб має 67 очок, а їхні суперники - 62.

    Зауважимо, що в складі «Мідтьюллана» теж виступає двоє українців. Правда, Артем Довбик зараз травмований, а ключовий центральний оборонець Ерік Святченко має данське громадянство.

     Читайте також: Український нападник забив свій третій гол у чемпіонаті Данії (відео)
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Есб'єрґ» Юрій Яковенко Артем Довбик Ерік Святченко
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