  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. Український плавець здобув «бронзу» на чемпіонаті світу (відео)
рус
    Новини

    Український плавець здобув «бронзу» на чемпіонаті світу (відео)

    Михайло Романчук приніс Україні першу медаль у плаванні на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022 - Український плавець здобув «бронзу» на чемпіонаті світу (відео)

    Михайло Романчук приніс Україні першу медаль у плаванні на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022

    фото: Мінмолодьспорту

    Результат Михайла Романчука став новим рекордом України

    Український плавець Михайло Романчук став бронзовим призером у плаванні з 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

    У фінальному запливі на Романчука чекала серйозна конкуренція за медалі. Туди відібралися чинний чемпіон світу Грегоріо Пальтріньєрі, олімпійський чемпіон Боббі Фінке, німець Флоріан Веллбрук, який програв Романчуку на Олімпіаді-2020 у цьому запливі.

    Романчук виграв першу половину дистанції у своїх конкурентів, випереджаючи Пальтріньєрі майже на одну секунду. Але втримати першість не зміг: на заключних 50 метрах дистанції українця випередили Боббі Фінке та Флоріан Веллброк.

    800 метрів. Вільний стиль. Фінал

    • Боббі Фінке (США) - 7:39.36
    • Флоріан Веллброк (Німеччина) - 7:39.63
    • Михайло Романчук (Україна) - 7:40.05

    Результат Романчука став новим рекордом України на цій же дистанції. Попереднє своє досягнення (7:41.28 хвилин), яке він встановив на Олімпіаді-2020, українець покращив на одну секунду.

    Це четверта медаль України на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Перед цим українці вигравали нагороди лише в артистичному плаванні.

    Як повідомлялося, збірна України з артистичного плавання виборола золоті медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить в угорському Будапешті.

    Українські синхроністки Марина та Владислава Алексіїви стали срібними призерками чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту.

    Джерело: Суспільне

    Теги: плавання українці Україна Михайло Романчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український плавець здобув «бронзу» на чемпіонаті світу (відео)