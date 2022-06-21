Український плавець здобув «бронзу» на чемпіонаті світу (відео)

Михайло Романчук приніс Україні першу медаль у плаванні на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022

Результат Михайла Романчука став новим рекордом України

Український плавець Михайло Романчук став бронзовим призером у плаванні з 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

У фінальному запливі на Романчука чекала серйозна конкуренція за медалі. Туди відібралися чинний чемпіон світу Грегоріо Пальтріньєрі, олімпійський чемпіон Боббі Фінке, німець Флоріан Веллбрук, який програв Романчуку на Олімпіаді-2020 у цьому запливі.

Романчук виграв першу половину дистанції у своїх конкурентів, випереджаючи Пальтріньєрі майже на одну секунду. Але втримати першість не зміг: на заключних 50 метрах дистанції українця випередили Боббі Фінке та Флоріан Веллброк.

800 метрів. Вільний стиль. Фінал

Боббі Фінке (США) - 7:39.36

Флоріан Веллброк (Німеччина) - 7:39.63

Михайло Романчук (Україна) - 7:40.05

Результат Романчука став новим рекордом України на цій же дистанції. Попереднє своє досягнення (7:41.28 хвилин), яке він встановив на Олімпіаді-2020, українець покращив на одну секунду.

Це четверта медаль України на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Перед цим українці вигравали нагороди лише в артистичному плаванні.

Як повідомлялося, збірна України з артистичного плавання виборола золоті медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить в угорському Будапешті.

Українські синхроністки Марина та Владислава Алексіїви стали срібними призерками чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту.

Джерело: Суспільне