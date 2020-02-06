Український супертяж Сіренко проведе титульний бій з суперником, якого нокаутував Усик



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Владислав Сіренко в очікуванні титульного бою Фото із соцмереж

Владислав залишається непереможним серед профі

28 березня у німецькому Карлсруе український боксер-супертяж Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) посперечається за титул WBC Asia.

Суперником непереможного 24-річного киянина буде сумнівної кваліфікації південноафриканець Джонні Мюллер, який із 32-х проведених боїв виграв 21 (14 – нокаутом), дев’ять програв (чотири – нокаутом) і два завершив нічиїми.

Єдиним іменитим суперником Джонні був майбутній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик. Українець нокаутував південноафриканця у третьому раунді 29 серпня 2015 року на рингу київського Палацу спорту.

Зрештою, Сіренко ставиться до майбутнього опонента з максимальною повагою.

«Суперник – міцний, - пише Владислав. – Бачив його в справі. Переконаний, у нас вийде хороший бій».

Попередній раз у ринг Сіренко виходив 10 листопада минулого року, нокаутувавши в першому раунді італійця Івана Ді Берардіно.