Український велосипедист буде капітаном відомої велоконюшні на «Вуельті»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марк Падун розраховує на «Вуельті» на високий результат AS

Марк Падун заслужив визнання високими результатами

Команда Bahrain-Merida заявила 23-річного українського велогонщика Марка Падуна своїм капітаном на «Вуельту Іспанії-2019».

Остання в сезоні гонка «Ґранд-Туру» «Вуельта Іспанії-2019» стартує 24 серпня.

Змагання відбуватимуться в Іспанії, Андоррі та Франції у проміжку з 24 серпня по 15 вересня 2019 року.

Донеччанин Падун вдруге в кар'єрі виступить на «Вуельті» й на перегонах «Ґранд-Туру» в цілому. В 2018 році йому вдалося стати третім на 12-му етапі, але на 17-му етапі він зійшов з дистанції через хворобу.

23-річний гонщик став першим українцем за 12 років, який призначений капітаном своєї команди на гонку такого рівня. 2007 року Ярослав Попович боровся за загальний залік на Giro d'Italia, але зійшов на 13-му етапі.

«Марк Падун також буде лідером команди в боротьбі за генеральну класифікацію. Це чудовий шанс для такого молодого талановитого гонщика як Марк, який показав, що знаходиться в хорошій формі. Він висловив бажання взяти на себе таку відповідальність після недавніх гонок «Адріатика Іоніка» і «Класика Сан-Себастьяна». Ми привеземо на «Вуельту Іспанії» молоду талановиту команду, яка зможе накопичити більше досвіду виступу на Ґран-турі з перспективою розвитку на майбутнє», - прокоментували це призначення у прес-службі Bahrain-Merida.

Нагадаємо, раніше Падун вперше в кар’єрі виграв загальний залік гонки Adriatica Ionica Race.

«Вуельта» - шосейна багатоденна велогонка, один із трьох «Ґранд-Турів», який відбувається щорічно на території Іспанії та Андорри в серпні та вересні.

Читайте також: Українець Падун виграв загальний залік престижної велогонки