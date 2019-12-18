Український волейболіст Плотницький видав блискучий матч у Лізі чемпіонів (відео)



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У поточній Лізі чемпіонів Олег Плотницький грає дуже яскраво Фото із соцмереж

«Перуджа», за яку виступає наш догравальник, здобула третю перемогу в трьох матчах

Чемпіони Італії «Перуджа» здобули третю в трьох матчах перемогу в груповому турнірі Ліги чемпіонів з волейболу.

17 грудня команда бельгійського тренера Вітала Гейнена перемогла на виїзді 3:1 польську «Верву» з Варшави – 3:1 (25:17, 23:25, 25:21, 26:24).

Одним із найкращих у складі переможців знову був український догравальник Олег Плотницький, який приніс команді 16 очок, завершивши зокрема цей феєричний розіграш, який можна переглянути на відео.

Результативнішим за Плотницького був тільки натуралізований кубинець із польським громадянством Вільфредо Леон, який приніс «Перуджі» 25 очок.

Наступний матч у Лізі чемпіонів «Перуджа» проведе 28 січня 2020 року. Італійці приймуть удома португальську «Бенфіку» з Лісабона.

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