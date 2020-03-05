Український волейболіст разом з італійською «Перуджею» розтрощив росіян в 1/4-й Ліги чемпіонів (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потужна атака Олега Плотницького CEV.eu

Олег Плотницький був одним із найкращих на майданчику

Найсильніша команда Італії «Перуджа» впевнено перемогла у першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів. У виїзному матчі команда Вітала Гейнена здолала на виїзді російський «Факел» з Нового Уренґоя.

«Перуджа» перемогла у чотирьох сетах – 3:1 (25:23, 25:21, 22:25, 25:21).

Одним із найкращих на майданчику був український догравальник переможців Олег Плотницький. Наш земляк відіграв весь матч і приніс своїй команді 12 очок.

Загалом результативність гравців «Перуджі» цього разу була більш-менш рівномірною: Александар Атанасьєвіч – 17 пунктів, Вільфредо Леон – 16, Марко Подрашчанін – 14, Роберто Руссо – 13. Це свідчить про дуже якісну роботу у виконанні розвідного Лучіано Де Чекко.

Матч-відповідь команди зіграють 10 березня у Перуджі.