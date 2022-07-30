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Українці зможуть безкоштовно побачити бій Усика та Джошуа

Христина Жиренко
Вчора, 17:06 glavcom.ua
Українці зможуть безкоштовно побачити бій Усика та Джошуа
Користувачі матимуть змогу подивитись бої андеркарду, головний бій між Джошуа та Усиком та студію

Поєдинок відбудеться 20 серпня

Трансляція реваншу володаря титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) з колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відбудеться на MEGOGO.

Трансляція буде безкоштовною для глядачів на території України.

Бій відбудеться 20 серпня.

Показ буде доступним у розділі «Спорт» на MEGOGO, на інтерактивному каналі «MEGOGO Гонг», а також на регіональних каналах «Суспільного» та на ютуб-каналі Усика – Usyk17.

У рамках трансляції користувачі матимуть змогу подивитись бої андеркарду, головний бій та студію.

Кошти від спонсорства та покупки реклами передадуть у благодійний фонд допомоги Україні Usyk Foundation.

Нагадаємо, що в андеркарді на ринг вийде українець Даніель Лапін.

Теги: Ентоні Джошуа Олександр Усик бокс WBA WBO IBF

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