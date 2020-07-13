Упередженість чи принциповість? Суддя тричі наполіг на перебиванні пенальті і у процесі вилучив воротаря (відео)



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Рефері дав змогу футболістам «Петролула» пробити один пенальті тричі Світлина - Sport Pictures

Унікальний прецедент трапився в чемпіонаті Румунії

Рідкісна ситуація трапилася під час матчу другого дивізіону чемпіонату Румунії з футболу між «Петролулом» і бухарестським «Рапідом».

На 65-й хвилині рефері призначив у ворота гостей доволі суперечливий пенальті. Спершу до м'яча підійшов Серґіу Арнауцу, але 19-річний воротар «Рапіда» Міхай Попа зреагував на його удар. Правда, зробив він це з порушенням правил, покинувши лінію воріт до удару. Арбітр наказав перебити пенальті, а Попі показав за фол жовту картку.

Перебивати пенальті взявся Лоренцо Марінеску, але історія повторилася. Попа зреагував на удар з порушенням правил. Рефері сейв не зарахував, показав Попі друге попередження і вигнав його з поля, чим довів юного воротаря до сліз і істерики. На поле вийшов запасний кіпер Александру Татару, але йому навіть не довелося реагувати на третій удар, оскільки Сезар Меза Коллі пробив над поперечиною.

Матч у підсумку так і завершився – 0:0, хоча «Рапід» грав у меншості з 28-ї хвилини. У середині першого тайму рефері вилучив пів оборонця бухарестців Рареша Лазара.