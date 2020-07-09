Комітет арбітрів пояснив, чому Монзуль не зарахувала гола «Динамо» в фіналі Кубка України



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Бригада арбітринь на чолі з Катериною Монзуль залишила за підсумками фінального матчу Кубка підстави для суперечок Світлина - ФФУ

Цей епізод міг вирішити долю матчу

Комітет арбітрів Української асоціації футболу роз’яснив ситуацію щодо рішення харківської рефері Катерини Монзуль, яка не зарахувала гол київського «Динамо» у ворота полтавської «Ворскли» у фіналі Кубку України з футболу.

«Починаючи з 2016 року тенденції IFAB щодо сучасного трактування покарань гравця при «поза грою» суттєво змінилися, використання термінів «пасивне», «активне» поза грою не є головним визначенням при порушеннях «поза грою». Сьогодні необхідно керуватися вимогами п. 2 Правила 11 чинних Правил гри (наведені нижче), в якому саме йдеться про тенденції сучасного покарання при порушенні положення «поза грою»:

2. Порушення положення «поза грою»

Гравець, який перебуває в положенні «поза грою» в момент гри у м'яч або його торкання з боку партнера по команді, карається тільки за участь в активній грі, тобто:

- втручається у гру, зігравши у м'яч або торкнувшись м'яча, який йому переадресував або якого останнім торкнувся партнер по команді, або...

- втручається в дії суперника, тобто...

- заважає супернику зіграти або мати можливість зіграти м’ячем, явно перекриваючи поле зору супернику, або...

- веде боротьбу із суперником за м’яч або...

- очевидно намагається грати м’ячем, який знаходиться близько від нього, коли такі дії впливають на суперника, або...

- виконує очевидну дію, що явно впливає на можливість суперника зіграти в м’яч.

Переглядаючи цей відеоепізод, можна переконатися, що гравець № 8 «Динамо», який забивав гол (Шепелєв), знаходився в правильній позиції, а його партнер № 7 (Вербіч) знаходився неподалік у позиції «поза грою», і його дії явно впливали на дії/можливості захисника «Ворскли» № 17 (Чеснакова) зіграти м’ячем, що був поруч із ним. Тому це є втручанням в дії суперника, що заслуговує покарання, згідно з перерахованими вище вимогами чинних Правил гри, що саме й відбулося на футбольному полі», - йдеться в повідомленні Комітету арбітрів УАФ.

Нагадаємо, що команда київського «Динамо» перемогла «Ворсклу» серії пенальті і вперше за п’ять років здобула Кубок України.

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