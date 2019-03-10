0:5 від «Шахтаря»: «Карпати» повторили клубний антирекорд (відео)
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Розсилка
Більше, ніж з різницею в п’ять м’ячів, львів’яни за 56 років клубної історії ще не програвали
Донецький «Шахтар» розгромив 5:0 львівські «Карпати» у матчі 21-го туру української Прем’єр-ліги.
«Шахтар» (Донецьк) - «Карпати» (Львів) - 5:0
Голи: 1:0 - Віктор Коваленко (6). 2:0 - Микола Матвієнко (35). 3:0 - Майкон (44). 4:0 - Віктор Коваленко (64). 5:0 - Тайсон (79)
«Шахтар»: П'ятов - Болбат, Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі - Майкон (Манор Соломон, 69), Степаненко - Марлос (Маркос Антоніо, 69), Віктор Коваленко (Фернандо, 76), Тайсон (к) - Жуніор Мораєш. Тренер - Паулу Фонсека
«Карпати»: Пеньков - Олексій Ковтун, Сандохадзе, Мегреміч - М'якушко, Карім Йода, Роман Толочко, Онґла, Франсіско Ді Франко (к) - Понде. Тренер - Фабрі Ґонсалес
Судді: Шурман (Вишневе) - Андрій Єремеєв (Миколаїв), Євген Данильченко (Луганськ)
Попередження: Хочолава (63), Ісмаїлі (70) - М'якушко (54), Мегреміч (60)
На 53-й хвилині попереджено, на 77-й хвилині вилучено (друге попередження) Онґлу
10 березня. Харків. ОСК «Металіст». 4 746 глядачів
Для «Карпат» поразка в п’ять м’ячів — чергове повторення клубного антирекорду. З більшою різницею команда не програвала в офіційних поєдинках усіх рівнів ніколи. 0:5 чи 1:6 львів’яни програють вдев’яте. Прикметно, що чотирьох з цих поразок львів’яни зазнали саме від «Шахтаря».
У поточному сезоні «Карпати» програли «Шахтареві» два матчі з загальним рахунком 1:11.
Найрозгромніші поразки в історії «Карпат»
|
Дата
|
Турнір
|
Матч
|
23.04.1964
|
2 гр.кл. А ЧС
|
«Динамо» (Таллінн) – «Карпати» – 5:0
|
29.10.1964
|
2 гр.кл. А ЧС
|
«Пахтакор» (Ташкент) – «Карпати» – 5:0
|
06.04.1996
|
ЧУ
|
«Кремінь» (Кременчук) – «Карпати» – 6:1
|
22.05.2004
|
ЧУ
|
«Шахтар» (Донецьк) – «Карпати» – 5:0
|
27.11.2011
|
ЧУ
|
«Карпати» – «Шахтар» (Донецьк) – 0:5
|
29.07.2017
|
ЧУ
|
«Динамо» (Київ) – «Карпати» – 5:0
|
10.09.2017
|
ЧУ
|
«Карпати» - «Верес» (Рівне) — 1:6
|
28.09.2018
|
ЧУ
|
«Карпати» – «Шахтар» (Донецьк) – 1:6
|
10.03.2019
|
ЧУ
|
«Шахтар» (Донецьк) – «Карпати» – 5:0
«Шахтар» продовжує очолювати таблицю української Прем’єр-ліги. У «гірників» 54 очки, тоді як у їх найближчих переслідувачів динамівців 47. «Карпати» з 20-ма очками залишаються дев’ятими.