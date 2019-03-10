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    0:5 від «Шахтаря»: «Карпати» повторили клубний антирекорд (відео)

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    Два матчі поточного чемпіонату &laquo;Шахтар&raquo; виграв у &laquo;Карпат&raquo; з загальним рахунком 11:1 - 0:5 від «Шахтаря»: «Карпати» повторили клубний антирекорд (відео)
    Два матчі поточного чемпіонату «Шахтар» виграв у «Карпат» з загальним рахунком 11:1
    UA-Футбол

    Більше, ніж з різницею в п’ять м’ячів, львів’яни за 56 років клубної історії ще не програвали

    Донецький «Шахтар» розгромив 5:0 львівські «Карпати» у матчі 21-го туру української Прем’єр-ліги.

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    «Шахтар» (Донецьк) - «Карпати» (Львів) - 5:0

    Голи: 1:0 - Віктор Коваленко (6). 2:0 - Микола Матвієнко (35). 3:0 - Майкон (44). 4:0 - Віктор Коваленко (64). 5:0 - Тайсон (79)
    «Шахтар»: П'ятов - Болбат, Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі - Майкон (Манор Соломон, 69), Степаненко - Марлос (Маркос Антоніо, 69), Віктор Коваленко (Фернандо, 76), Тайсон (к) - Жуніор Мораєш. Тренер - Паулу Фонсека
    «Карпати»: Пеньков - Олексій Ковтун, Сандохадзе, Мегреміч - М'якушко, Карім Йода, Роман Толочко, Онґла, Франсіско Ді Франко (к) - Понде. Тренер - Фабрі Ґонсалес
    Судді: Шурман (Вишневе) - Андрій Єремеєв (Миколаїв), Євген Данильченко (Луганськ)
    Попередження: Хочолава (63), Ісмаїлі (70) - М'якушко (54), Мегреміч (60)
    На 53-й хвилині попереджено, на 77-й хвилині вилучено (друге попередження) Онґлу
    10 березня. Харків. ОСК «Металіст». 4 746 глядачів

    «Шахтар» (Донецьк) - «Карпати» (Львів) - 5:0

    Для «Карпат» поразка в п’ять м’ячів — чергове повторення клубного антирекорду. З більшою різницею команда не програвала в офіційних поєдинках усіх рівнів ніколи. 0:5 чи 1:6 львів’яни програють вдев’яте. Прикметно, що чотирьох з цих поразок львів’яни зазнали саме від «Шахтаря».

    У поточному сезоні «Карпати» програли «Шахтареві» два матчі з загальним рахунком 1:11.

    Найрозгромніші поразки в історії «Карпат»

    Дата

    Турнір

    Матч

    23.04.1964

    2 гр.кл. А ЧС

    «Динамо» (Таллінн) – «Карпати» – 5:0

    29.10.1964

    2 гр.кл. А ЧС

    «Пахтакор» (Ташкент) – «Карпати» – 5:0

    06.04.1996

    ЧУ

    «Кремінь» (Кременчук) – «Карпати» – 6:1

    22.05.2004

    ЧУ

    «Шахтар» (Донецьк) – «Карпати» – 5:0

    27.11.2011

    ЧУ

    «Карпати» – «Шахтар» (Донецьк) – 0:5

    29.07.2017

    ЧУ

    «Динамо» (Київ) – «Карпати» – 5:0

    10.09.2017

    ЧУ

    «Карпати» - «Верес» (Рівне) — 1:6

    28.09.2018

    ЧУ

    «Карпати» – «Шахтар» (Донецьк) – 1:6

    10.03.2019

    ЧУ

    «Шахтар» (Донецьк) – «Карпати» – 5:0

    «Шахтар» продовжує очолювати таблицю української Прем’єр-ліги. У «гірників» 54 очки, тоді як у їх найближчих переслідувачів динамівців 47. «Карпати» з 20-ма очками залишаються дев’ятими.

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    ФК «Шахтар» Паулу Фонсека ФК Карпати Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Франсіско Ді Франко Андрій П'ятов Манор Соломон Карім Йода Мартін Онґла Фабрі Ґонсалес Маркос Антоніо Ісмаїлі Давид Хочолава Марлос Аді Мегреміч Сергій М'якушко Роман Толочко Микола Матвієнко Віктор Коваленко Фернандо Майкон Тайсон Герман Пеньков Ніка Сандохадзе Олексій Ковтун
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