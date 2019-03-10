0:5 від «Шахтаря»: «Карпати» повторили клубний антирекорд (відео)



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Два матчі поточного чемпіонату «Шахтар» виграв у «Карпат» з загальним рахунком 11:1 UA-Футбол

Більше, ніж з різницею в п’ять м’ячів, львів’яни за 56 років клубної історії ще не програвали

Донецький «Шахтар» розгромив 5:0 львівські «Карпати» у матчі 21-го туру української Прем’єр-ліги.

«Шахтар» (Донецьк) - «Карпати» (Львів) - 5:0

Голи: 1:0 - Віктор Коваленко (6). 2:0 - Микола Матвієнко (35). 3:0 - Майкон (44). 4:0 - Віктор Коваленко (64). 5:0 - Тайсон (79)

«Шахтар»: П'ятов - Болбат, Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі - Майкон (Манор Соломон, 69), Степаненко - Марлос (Маркос Антоніо, 69), Віктор Коваленко (Фернандо, 76), Тайсон (к) - Жуніор Мораєш. Тренер - Паулу Фонсека

«Карпати»: Пеньков - Олексій Ковтун, Сандохадзе, Мегреміч - М'якушко, Карім Йода, Роман Толочко, Онґла, Франсіско Ді Франко (к) - Понде. Тренер - Фабрі Ґонсалес

Судді: Шурман (Вишневе) - Андрій Єремеєв (Миколаїв), Євген Данильченко (Луганськ)

Попередження: Хочолава (63), Ісмаїлі (70) - М'якушко (54), Мегреміч (60)

На 53-й хвилині попереджено, на 77-й хвилині вилучено (друге попередження) Онґлу

10 березня. Харків. ОСК «Металіст». 4 746 глядачів

«Шахтар» (Донецьк) - «Карпати» (Львів) - 5:0

Для «Карпат» поразка в п’ять м’ячів — чергове повторення клубного антирекорду. З більшою різницею команда не програвала в офіційних поєдинках усіх рівнів ніколи. 0:5 чи 1:6 львів’яни програють вдев’яте. Прикметно, що чотирьох з цих поразок львів’яни зазнали саме від «Шахтаря».

У поточному сезоні «Карпати» програли «Шахтареві» два матчі з загальним рахунком 1:11.

Найрозгромніші поразки в історії «Карпат»

Дата Турнір Матч 23.04.1964 2 гр.кл. А ЧС «Динамо» (Таллінн) – «Карпати» – 5:0 29.10.1964 2 гр.кл. А ЧС «Пахтакор» (Ташкент) – «Карпати» – 5:0 06.04.1996 ЧУ «Кремінь» (Кременчук) – «Карпати» – 6:1 22.05.2004 ЧУ «Шахтар» (Донецьк) – «Карпати» – 5:0 27.11.2011 ЧУ «Карпати» – «Шахтар» (Донецьк) – 0:5 29.07.2017 ЧУ «Динамо» (Київ) – «Карпати» – 5:0 10.09.2017 ЧУ «Карпати» - «Верес» (Рівне) — 1:6 28.09.2018 ЧУ «Карпати» – «Шахтар» (Донецьк) – 1:6 10.03.2019 ЧУ «Шахтар» (Донецьк) – «Карпати» – 5:0

«Шахтар» продовжує очолювати таблицю української Прем’єр-ліги. У «гірників» 54 очки, тоді як у їх найближчих переслідувачів динамівців 47. «Карпати» з 20-ма очками залишаються дев’ятими.