Збірна України здобула 12 медалей на турнірі з боксу в Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Збірна України здобула 12 медалей на турнірі з боксу в Іспанії
Українці здобули дві золоті нагороди в Іспанії

Попереду у нашої команди тренувальний збір у Болгарії та турнір Странджа, що відбудеться у Софії

Збірна України здобула 12 медалей на міжнародному турнірі BOXAM Elite у іспанській Ла-Нусії. Про це повідомляє «Главком».

Нагороди вибороли:

  • «Золото»: Ельвін Алієв (65 кг); Павло Іллюша (80 кг).
  • «Срібло»: Тетяна Довгаль (60 кг); Анастасія Таран (70 кг); Раїса Піскун (80 кг).
  • «Бронза»: Соломія Линів (48 кг); Таїсія Покусай (51 кг); Юрій Захарєєв (75 кг); Микола Лактіонов (85 кг); Павло Мічковський (90 кг); Андрій Халецький (90+ кг); Дмитро Ловчинський (90+ кг).

Попереду у нашої команди тренувальний збір у Болгарії та турнір Странджа, що відбудеться у Софії.

Медальний залік Олімпійських Ігор

Нагадаємо, що 9 лютого відбудеться третій змагальний день Олімпіади-2026. Українці виступлять лише у двох дисциплінах. 

