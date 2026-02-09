Збірна України здобула 12 медалей на турнірі з боксу в Іспанії

Українці здобули дві золоті нагороди в Іспанії

Попереду у нашої команди тренувальний збір у Болгарії та турнір Странджа, що відбудеться у Софії

Збірна України здобула 12 медалей на міжнародному турнірі BOXAM Elite у іспанській Ла-Нусії. Про це повідомляє «Главком».

Нагороди вибороли:

«Золото»: Ельвін Алієв (65 кг); Павло Іллюша (80 кг).

«Срібло»: Тетяна Довгаль (60 кг); Анастасія Таран (70 кг); Раїса Піскун (80 кг).

«Бронза»: Соломія Линів (48 кг); Таїсія Покусай (51 кг); Юрій Захарєєв (75 кг); Микола Лактіонов (85 кг); Павло Мічковський (90 кг); Андрій Халецький (90+ кг); Дмитро Ловчинський (90+ кг).

